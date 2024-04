Regresa el Inclusión Festival el 25 de mayo a la Sala H de Ponferrada

El esperado evento que promueve la inclusión y la diversidad regresa este 25 de mayo con su segunda edición en la Sala H de Ponferrada. Bajo el lema de ser un “festival para todos”, el Inclusión Festival busca reunir a personas de diferentes capacidades y experiencias en un ambiente festivo y solidario.

El cartel de este año promete una variada oferta musical, con actuaciones de Nowie & The Barbers, The Crokiss y Broken Hips. Nowie & The Barbers, conocidos por sus versiones de rock nacional e internacional, encenderán el escenario junto a The Crokiss, quienes deleitarán con su repertorio de blues, soul y rock de las décadas pasadas. Por su parte, Broken Hips pondrá el toque disco al evento, con un set lleno de éxitos de los años 70 y 80.

Las entradas para este evento único están disponibles por un donativo de 10 euros en puntos de venta colaboradores como Zytum, La Rosa y el Venuska, así como en las oficinas centrales de La Rosaleda. Con la experiencia exitosa del año pasado, Asprona Bierzo reafirma su compromiso de crear oportunidades de inclusión y participación para personas con discapacidad en la comunidad.

El Inclusión Festival no solo promueve la música, sino también la interacción, la empatía y la solidaridad entre personas de todas las capacidades.