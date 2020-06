Reinventar Las Médulas tras la pandemia

Las Médulas. / C. Sánchez

El turismo berciano se exprime las meninges para evitar un año catastrófico tras la pandemia del covid-19 que echó por tierra las previsiones para Semana Santa y llena de incertidumbres un verano que ya está a la vuelta de la esquina. Las Médulas, el paraje más emblemático del Bierzo y Patrimonio de la Humanidad, se prepara para la llegada de visitantes en unas circunstancias en las que la masificación que se ha vivido en otras ocasiones ya no solo no es recomendable desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el sanitario.

Con esto en la cabeza, el Consejo Comarcal del Bierzo trabaja ya en los aspectos que controla directamente, como las visitas guiadas desde el centro de visitantes. Su presidente, Gerardo Álvarez Courel, asegura que “estamos recogiendo reservas, pero tenemos que ser muy cautos porque no sabemos cómo se podrán hacer las visitas. Por ahora, todo lo que va llegando son restricciones en cuanto al número de gente que puede visitar los sitios”.

Viendo estas previsiones, los planes del Consejo pasan por reducir el tamaño de los grupos, que hasta ahora eran de unas 40 personas, y ampliar el número de turnos de visita, siempre con el mismo objetivo: no colapsar el paraje.

Acuerdo a varias bandas

El problema surge a la hora de gestionar las visitas por cuenta propia, lo que implicará un acuerdo entre el propio Consejo, la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de la zona para controlar en lo posible los accesos, algo para lo que Courel se muestra optimista: “Dependerá de la voluntad de todos y creo que es el sentir general. Y más ahora, después de la pandemia. En los pueblos hay algo de miedo a que pueda haber un exceso de visitantes y la Junta parece que quiere tener algo más controlado el acceso. Nos guste o no, es el objetivo al que tenemos que llegar, no sólo por el coronavirus, sino también para poner el valor el paraje”.

El presidente comarcal asegura que “no queremos ver las cunetas llenas de coches aparcados y el descontrol que ha habido en alguna ocasión. Tanto el visitante como el de casa tienen que valorar lo que hay y saber que no se puede ir con el coche hasta donde quiera y cuando quiera. No es ponerle puertas al campo, es tener algo de control”.

Como ejemplo, Courel señala el Parque de la Naturaleza de Cabárceno: “Allí hay una barrera y cuando consideran que el parque está lleno ya no puede entrar nadie más. Eso es un poco lo que pretendía el Intermédulas, que cuando el aparcamiento estuviera lleno ya no se pudiera subir. Tenemos que entender que tiene que funcionar así, y me da la impresión de que todos estamos en la misma línea”.

En cualquier caso, habrá que esperar para conocer las medidas concretas que permitan disfrutar de Las Médulas en todo su esplendor y sin preocupaciones sanitarias, aunque el presidente del Consejo confía en que se consiga: “La gente vendrá, y esperamos llegar a un acuerdo para que las disfruten y las valoren como se merecen”.