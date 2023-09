Aprobado el plan de 2,3 millones de euros de inversiones con cargo a remanentes en Ponferrada

Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado el plan de obras ligado a los remanentes de Tesorería con 14 votos a favor y 11 abstenciones. PP, CB y Vox han votado a favor mientras que el PSOE, que había afirmado que se si se aceptaban algunas modificaciones, se ha abstenido. El campo de fútbol de Flores del Sil, que será renovado, el plan de arbolado o la cubrición de patios de colegios han sido alguno de los principales puntos de debate. Puede consultar un resumen más amplio del plan de inversiones financiadas con los remanentes en este enlace.

El Partido Popular ha destacado que entre las obras se vaya a mejorar la fachada del Toralín, mejoras en las aceras o el campo de fútbol mencionado. El PP ha afirmado que la Confederación Hidrográfica le comunicó que no era necesaria una autorización para reformar el césped de esta instalación deportiva, mientras que el PSOE ha defendido que no llevaron a cabo esta actuación porque dicho organismo no se lo permitió.

El portavoz de los socialistas, Olegario Ramón, atacó al equipo de Gobierno al resaltar que se financie con cargo a remanentes la cubrición de dos patios cuando esa obra debería, a su juicio, financiarla la Junta de Castilla y León. El exalcalde aseguró que su partido podría votar a favor del paquete de inversiones si se incluyera una obra en el muro de Bouzas y otra en las piscinas climatizadas. Por otro lado, también pidieron mantener financiación para el plan de arbolado, lamentando que de no hacerlo se pudiera lamentar en el futuro.

El portavoz de CB, el teniente de alcalde Iván Alonso, reprochó a Olegario Ramón que en el mandato anterior no se pudieran llevar a cabo algunas obras debido a que los técnicos del Ayuntamiento estaban ocupados “realizando el seguimiento de la Zona de Bajas Emisiones” y se congratuló de que en este paquete de obras, ahora aprobado, haya una dotación para el asfaltado en el medio rural y vehículos para las brigadas de obras.

El portavoz del PP, Luis Antonio Moreno, también recordó que se va a abordar una modernización del “nivel 1” de la Casa Consistorial (la zona del Registro) para evitar colas. También indicó a Ramón que para solucionar el “desastre en las piscinas” habrá que esperar porque faltan informes técnicos.

FOTOGRAFÍAS DE QUINITO

