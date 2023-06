Morala presenta su equipo de gobierno con Presidencia e Interculturalidad como nuevas concejalías

Presentación del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, presentó este viernes la organización de su equipo de gobierno para el mandato 2023-2027 en el que el Partido Popular y Coalición por el Bierzo se repartirán once concejalías. Dos de ellas son de nuevo cuño: la de Presidencia, Relaciones Institucionales y Fondos Europeos, que estará en manos de Lidia Coca, y la de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad, que será para Ivelisse Martínez.

Morala explicó que el área que dirigirá Lidia Coca "estará vinculada directamente a la Alcaldía para trabajar conmigo codo con codo en las competencias que son propias, pero también gestionará las relaciones con otras administraciones y un aspecto muy importante, los fondos europeos. Nos jugamos mucho con la gestión de estos proyectos financiados o cofinanciados con fondos europeos, porque cualquier incumplimiento puede suponer la devolución íntegra. Por ejemplo, si se eliminaran los aparcamientos para bicicletas tendríamos que devolver los 2,8 millones del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones. Por eso tenemos que ser cautos y prudentes, todo lo contrario de lo que ha hecho Olegario Ramón en estos cuatro años".

En cuanto a la Concejalía de Interculturalidad, el alcalde señaló que "en nuestro programa llevábamos una Oficina de Atención al Inmigrante, pero tras conversaciones con mi socio de gobierno entendemos que es un área que tiene una importancia relevante en Ponferrada que merecía no sólo una oficina sino una Concejalía, por lo que hemos apliado y mejorado ese proyecto, no encorsetándolo solo a extranjeros residiendo en Ponferrada, sino vinculándola con los propios ciudadanos, reconociendo así la importancia que tiene el colectivo de inmigrantes".

Tanto Morala como su principal socio de gobierno, Iván Alonso, destacaron la "buena sintonía" entre ambos partidos en los primeros días al frente del Ayuntamiento y el alcalde aseguró que van a trabajar "desde el principio de absoluta coordinación, cooperación, lealtad y respeto mutuo y recírproco", señalando que está al frente de "un equipazo de concejales para alcanzar esos ambiciosos proyectos que nos hemos marcado".

Por otro lado, el alcalde adelantó que el pleno de organización, en el que se conocerán las dedicaciones, retribuciones y personal de confianza de la corporación municipal, está previsto para el próximo 7 de julio. No obstante, confía en poder firmar este mismo viernes los decretos para la creación de cada una de las concejalías y que así sus responsables puedan empezar a trabajar desde ya en cada una de las áreas.

Institutos para Vox

Marco Morala volvió a referirse a la creación de los Institutos de Cultura y Empleo que dirigirán los dos concejales de Vox en virtud del pacto de investidura alcanzado con este partido, insistiendo en que serán los técnicos del Ayuntamiento los que se encarguen de su constitución: "El único grupo de la oposición intenta enredar, pero hay que esperar a los informes de los funcionarios", señaló el alcalde, reiteró su "compromiso y convencimiento" para crear ambos institutos. Eso sí, no aclaró qué pasaría si los informes técnicos impiden su creación y se limitó a decir que "los pactos de gobierno e investidura son claros y nos vamos a mantener en ellos. Se van a crear y se los vamos a dar a Patricia y a Gerardo (los dos concejales de Vox)".

Es más, Morala adelantó su intención de recuperar también el Patronato de Fiestas, "un instrumento de participación muy importante disuelto por el PSOE como un Demolition Man" e insistió en que el Plan de Ajuste del Ayuntamiento "finalizaba en diciembre de 2022 y desde el 1 de enero de 2023 lleva el nombre y apellido de Olegario Ramón, y esto Ponferrada ya se lo premió el 28 de mayo".

Relaciones con el PSOE

En cuanto a la relación con el PSOE como grupo de la oposición, Morala pidió "que nos dejen trabajar aunque no nos den los 100 días de rigor, ni siquiera 100 horas", mientras que Iván Alonso pidió a los socialistas "una oposición leal. Desde Coalición por el Bierzo no aceptamos estos primeros días de oposición, no nos parece de recibo. Le pido al Partido Socialista que con este equipo de gobierno puede haber cabida para muchos proyectos y para avanzar en algunos que todavía están desarrollándose y que partieron del anterior equipo de gobierno. Creemos que está en su mano ver qué tipo de oposición quieren. La mano está tendida y por encima de todo están los intereses de la ciudad y del municipio de Ponferrada".

Delegación de Concejalías del Ayuntamiento de Ponferrada



Alcalde-presidente: Marco Morala (PP). Se atribuye las funciones de las áreas de Cultura y Empleo de las que emanarán los correspondientes institutos que dirigirán los concejales de Vox.

Tenencias de Alcaldía: 1ª: Iván Alonso; 2ª: Lidia Coca; 3ª: Roberto Mendo; 4ª: David Pacios; 5ª: Luis Antonio Moreno.

Presidencia, Relaciones Institucionales, Fondos Europeos y Transparencia: Lidia Coca (PP).

Hacienda y Régimen Interior: Luis Antonio Moreno (PP).

Urbanismo, Fomento y Contratación: Roberto Mendo (PP).

Seguridad Ciudadana y Fiestas: Carlos Cortina (PP).

Deportes y Juventud: Eva González (PP).

Medio Ambiente y Transporte y Movilidad: Carlos Fernández (PP).

Mayores y Participación Ciudadana: Concepción Crespo (PP).

Bienestar Social y Familia: Alexandra Rivas (PP).

Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad: Ivelisse Martínez (PP).

Medio Rural, Infraestructuras, Turismo, Patrimonio y Salubridad y Protección Animal: Iván Alonso (CB).

Desarrollo Económico e Industrial, Comercio, Innovación y Escuela Taller: David Pacios (CB).