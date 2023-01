El Resa Cambre recibe a las águilas este sábado

Bembibre Hockey Club. / Mila

El Bembibre H.C. visita este sábado el pabellón Os Campons, pista habitual del H.C. Resa Cambre, contra el que disputará la decimosegunda jornada de la Ok Liga Plata Femenina. Las de Parga Valeiro, están en la novena posición, con tres victorias y cinco derrotas en diez partidos, y tiene pendiente jugar el partido contra el Alcorcón. Aunque su posición en la tabla sea baja, no deja de ser un partido trampa, calificado así por el técnico sevillano Carlos Figueroa, dado que es una escuadra nada fácil de someter y que jugará en su casa.

Según señala el entrenador de las Águilas, debemos recuperar nuestras señas de identidad y volver a ser el equipo de principios de temporada. Tampoco es que vayamos a pensar que ganemos todos los partidos por amplio márgen, pero tenemos que seguir progresando en nuestro juego y para ello, se tendrá que recordar quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos, sostiene. Será un partido complicado, como señala Figueroa, debido sobre todo a que no hemos empezado el año todo lo bien que desearíamos. El rival es uno de los pocos equipos junto al Patinalón, que ha logrado doblegar al Alcobendas (2ª clasificado), lo que nos indica que no nos podemos fiar. "Tenemos que ir con las ideas muy claras y aunque ellas estén en la mitad de la tabla, son capaces de lo mejor y de lo peor. La seriedad debe imperar en nuestras decisiones y no ir con la idea de que vamos a golear, si no todo lo contrario, sufriremos mucho y nos va a costar ganar. Si somos capaces de jugar y generar ocasiones, tendremos más posibilidades de puntuar. Iremos con la ilusión de lograr la victoria y continuar siendo las primeras, pero sin descuidarnos y sí confiar en nosotras mismas, creer en nuestro sistema y en nuestras habilidades", apunta el entrenador.

Si se logra vencer en Cambre, se habrá dado un paso importante para poner pie y medio en la Copa de S.A.R. Princesa, que se disputará en la pista madrileña de Alcobendas, los días 1 y 2 de abril. Motivos sobran para aspirar a meterse en la Copa y representar a Bembibre y al Bierzo en Madrid.