El sindicato apunta a que ya no solo deben ser trasladados por técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, sino también por supervisoras y personal de enfermería, función que no les corresponde

Residuos acumulados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia nuevamente problemas con la limpieza que se mantienen en el Hospital El Bierzo. “Los residuos acumulados en algunas plantas tienen que ser sacados ya no solo por las TCAE (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería), sino que incluso llegan a ser trasladados por supervisoras y personal de enfermería, función que no corresponde a estas profesionales sanitarias”, afirma la central en un comunicado.

Desde CSIF se denuncia que no solo “no ha cambiado nada” desde la interposición de la denuncia a Inspección de Trabajo el pasado lunes 26 de abril, sino que incluso “se acumulan residuos infecto-contagiosos de origen biológico “tipo III” en algunas plantas, sin que la Gerencia haga nada para corregirlo”.

Desde el principal sindicato de funcionarios, se ha constatado “que hay residuos acumulados en contenedores en el baño de la habitación de algunos pacientes que padecen algún tipo de bacteria contagiosa, sin ser trasladados ni gestionados como corresponde”. “Los contenedores especiales de este tipo de residuos, se agolpan en algunos baños, y fuera de ellos, en varias plantas del hospital. Según el protocolo de gestión de este tipo de residuos, no deben permanecer más de 12 horas en el punto de origen, llevando en algún caso acumulados varios contenedores en el baño de la habitación del propio paciente desde antes del 26 de abril incluso, y todavía a día de hoy, 3 de mayo, sin retirar”, sostiene.

“El traslado por parte de enfermeras y supervisoras de estos residuos biológicos tipo III, no es la primera vez que ocurre, ya que durante la pandemia se ha dado en numerosas ocasiones. Es un despropósito que realicen este trabajo el personal de enfermería, enfermeras y TCAE, que no les corresponden, aún en una situación tan excepcional como la pandemia que se está viviendo, y a pesar de eso lo han estado haciendo. Desde abril de 2020, el sindicato de CSIF insistió en varias ocasiones a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo que se reforzara el servicio de limpieza debido a la excepcional situación de pandemia ante la que nos encontrábamos, no habiéndose hecho en toda la pandemia”, apostilla.

Acusan a la Gerencia de “pasividad”

“El malestar va en aumento entre el colectivo de trabajadoras de SACYL ante la pasividad y falta de resolución por parte de la Gerencia y la Dirección de Gestión del Hospital El Bierzo. Respecto al personal de TCAE, no se les ha trasladado en esta semana ninguna orden en contra respecto a la obligación de realizar funciones de limpieza que no les corresponden como personal sanitario de SACYL, cuando hay una empresa externa de limpieza contratada para esas funciones”, apostillan.

CSIF solicitó una reunión urgente a la Gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo para abordar varios aspectos relacionados con la limpieza en el Hospital y centros de salud del Bierzo, “sin obtener a día de hoy ninguna respuesta”.

Desde el sindicato se preguntan que “si las tareas de limpieza se les está obligando al personal de enfermería y TCAE a realizarlas, no correspondiéndoles a estas, qué materia es la que se asume por parte de la empresa de limpieza”,

Los hechos puestos en conocimiento de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por segunda vez, la primera hace más de diez meses, “no han obtenido respuesta alguna todavía por parte de ella”, según el sindicato.

Los carteles ubicados en las plantas del Hospital, que informan de los procedimientos de “cómo actuar ante este tipo de residuos”, donde se indica claramente que será el personal de limpieza y no los TCAE, ni las enfermeras ni las supervisoras los que lo deben realizar esa gestión de residuos, “aún no han sido ni retirados ni modificados”, concluye