Contratada la restauración de 258 hectáreas afectadas por el incendio de Bárcena de la Abadía

Incendio en Bárcena de la Abadía en 2016 / QUINITO

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León destina obras por 2,5 millones de euros para la restauración de montes de utilidad pública afectados por incendios forestales. Entre ellos, se encuentran el incendio de Bárcena de la Abadía, ocurrido en la Comarca del Bierzo en septiembre de 2016 que afectó a 2.548 hectáreas; el incendio de Gavilanes iniciado el 28 de junio de 2019 que afectó a 1.415 has ubicadas en los términos municipales de Gavilanes y Pedro Bernardo; el incendio de Castrocontrigo se inició el 19 de agosto de 2012 que afectó a 11.768 has ubicadas en los términos municipales de Luyego y Castrocontrigo; el incendio de Palaciosmil se inició el 15 de julio de 2015 que afectó a 2.209 has ubicadas en los términos municipales de Quintana del Castillo y Valdesamario y el incendio de Losadilla-La Cabrera se inició el 25 de agosto de 2017 que afectó a 9.817 has ubicadas en los términos municipales de Truchas, Encinedo y Castrillo de Cabrera

Esta medida contempla que la administración pueda ejecutar propuestas de inversión que tienen como finalidad paliar las consecuencias ambientales causadas por los incendios forestales mediante la ejecución de actuaciones de restauración hidrológico-forestal, de actuaciones dirigidas a la defensa del suelo, la protección contra fenómenos erosivos y la restauración de infraestructuras.

Incendio en Bárcena de la Abadía

El incendio de Bárcena de la Abadía se inició el 12 de septiembre de 2016 y afectó a 2.548 has ubicadas en los términos municipales de Fabero, Páramo del Sil, Peranzanes y Candín A través del proyecto de restauración se va a actuar en 258,50 hectáreas que no han podido regenerarse de forma natural, ubicadas en los montes de utilidad pública 379 y 382, pertenecientes respectivamente a las juntas vecinales de San Pedro de Paradela y Argayo del Sil. En la citada superficie se va a plantar unas 413.600 plantas de 8 especies autóctonas, entre coníferas (pino silvestre, pino laricio) y frondosas (abedul, cerezo, arce, serbal, roble y acebo), además de intervenir en la adecuación de pistas y cortafuegos, y la limpieza y construcción de nuevos de pasos de agua.

El incendio tuvo el reconocimiento oficial de desastre, a efectos de su restauración, ya que el porcentaje de superficie forestal quemada fue superior al 20 % respecto a la superficie forestal total de la explotación, alcanzando el 56 % en el monte de utilidad pública (MUP) 382, perteneciente a la Entidad Local Menor de Argayo, y el 82 % en el MUP 379, perteneciente a la Entidad Local Menor de San Pedro de Paradela.