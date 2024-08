El reto de alquilar un piso en Ponferrada: “los anuncios no duran ni 24 horas”

Alquilar un piso en Ponferrada se presenta como un reto al que es difícil enfrentarse por la subida de los precios. “Hay muchísima demanda y muy poca oferta”, explica Jesús, el dueño de la inmobiliaria RVPlus, ubicada en la avenida España de Ponferrada. Este hecho podría explicar el aumento de los precios de los pisos de alquiler. “Hay un gran porcentaje de gente joven que se emancipa, además existe un rango, desde los 20 hasta los 40 años, que antes tenia más facilidad para la compra pero que ahora tiene que alquilar”, asegura Jesús que añade que los anuncios les duran una media de un día. “Ayer, por ejemplo, subimos uno y agendamos 12 visitas pero lo alquilamos ya en las primeras visitas”.

Helga, la regente de la inmobiliaria Carymar, que se encuentra en la calle Real de Ponferrada, también confirma que alquilar un piso en la capital del Bierzo es todo un desafío. “A parte de que no tenemos pisos de alquiler, los que nos entran no duran ni 24 horas“. Esta berciana percibe que “los propietarios no están receptivos ni a alquilar, ni a alquilarselo a cualquiera porque hay muchos impagos. Nosotros vemos que la gente cambia mucho de piso y puede deberse a que hoy en día los contratos de trabajo son temporales y hay poca estabilidad”.

Por su parte, Álvaro, dueño de la inmobiliaria Clickpiso, que se ubica en la avenida del Castillo de Ponferrada, explica que “no hay pisos porque se alquilan de un día para otro. Si esta más o menos bien y el precio es adecuado se alquila muy rápido”. Además, asegura que por un mismo anuncio se interesa mucha gente pero “tienes que filtrar”. El precio por un piso de tres habitaciones ronda los 600 o 650 euros mientras que un piso de dos habitaciones ronda los 500 o 550 euros.

Eugenio, el regente de la inmobiliaria Ponfefincas, señala que “nos entran pisos todos los días pero es mas fuerte la demanda que la oferta entonces lo que entra, al día siguiente está alquilado. Hoy en día se alquila todo y da igual el estado del piso, yo creo que el gran problema es que ha venido más población y no tenemos más pisos porque en Ponferrada se lleva sin construir prácticamente desde 2008. Nosotros trabajamos mucho el alquiler pero no nos duran los anuncios”.

Sin embargo, estos testimonios contrastan con los datos que arrojan los últimos estudios realizados por el portal inmobiliario Idealista que desvelaron que Ponferrada es la ciudad más barata de Castilla y León para alquilar un piso. El precio medio del arrendamiento de una vivienda en la capital del Bierzo es de 6,3 euros por metro cuadrado. Además, la capital del Bierzo ocupa el décimo puesto de municipios con el alquiler más barato de España.

Pero la opinión generalizada de los vecinos de la ciudad es contraria a este estudio ya que creen que el problema se centra en “el desempleo, los bajos salarios y la falta de industria” del Bierzo. Por todo ello, aseguran que los precios “son desorbitados y poco acordes con la evolución de Ponferrada”.

Otro estudio realizado por idealista en febrero de 2024 valora si vivir en Ponferrada es barato y evalúa su coste. “El coste de vida en Ponferrada se presenta como uno de los aspectos más atractivos para aquellos que buscan una vida más asequible sin renunciar a la calidad”.

Entre las ventajas que destacan se encuentran la vivienda, “donde los precios de alquiler y compra son considerablemente más bajos. Los alquileres cuentan con un precio medio de 600 euros al mes”. Los mercados locales “ofrecen productos frescos y de calidad a precios competitivos”. El transporte público, “aunque quizás no tan extenso como en las metrópolis, es eficiente y económico, con abonos mensuales desde 25 euros”.

En definitiva, la valoración de Idealista es que “esta ciudad ofrece un equilibrio envidiable entre tranquilidad y dinamismo. Ya sea que te muevas por motivos laborales, personales o simplemente desees un cambio de aires, esta ciudad puede cumplir todas tus expectativas”.

Evolución del precio de los alquileres en Ponferrada

En 2011 el precio del alquiler en la capital del Bierzo se situaba en 5 euros por metro cuadrado. En 2013 empezó a bajar hasta situarse en los 4,2 euros por metro cuadrado en 2015. A partir de ese momento empezó a subir pero siempre situándose en una media de 4,5 hasta 2021 que aumentó progresivamente hasta llegar a los 6,3 euros por metro cuadrado a día de hoy.

El precio del alquiler ha subido, sin embargo, la economía en Ponferrada ha decaído con el cierre de las centrales térmicas y el fin de la minería. La población de la ciudad también ha disminuido considerablemente en los últimos 15 años, llegando a perder más de 5.000 habitantes. Por suerte, las personas paradas en la capital del Bierzo también han descendido en la última década, pasando de casi 10.000 en 2015 a 3.785 en 2023, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.