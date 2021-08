El reto solidario de Pedro Hidalgo hace parada en Ponferrada

Pedro Hidalgo, en el centro, durante su parada en Ponferrada. / EBD

Pedro Hidalgo, el profesor algecireño que está haciendo el Camino de Santiago desde su tierra para dar visibilidad y recaudar fondos para la investigación de las enfermedades sin diagnóstico, llegó este jueves a Ponferrada, donde fue recibido por una representación municipal formada por las concejalas Mabel Alonso, María Luisa Varela y Tarsicio Carballo. Hidalgo comenzó su reto el pasado 1 de julio y tiene previsto llegar a Santiago el próximo 21 de agosto en compañía de representantes de la asociación Objetivo Diagnóstico, con la que colabora.

Pedro Hidalgo aseguró que “no me siento el protagonista de este reto, yo soy el que ha llegado a Ponferrada pero detrás de mí van muchas familias que son partícipes de este proyecto”, y explicó que las personas con enfermedad sin diagnóstico “no tienen ningún tipo de ayudas de la Administración, porque para ellos no están enfermos, y tampoco tienen tratamientos adecuados. Cada mañana se levantan con la incertidumbre de estar enfermo sin saber a qué te estás enfrentando”.

Ante esta situación, Hidalgo se planteó el reto de llegar a Santiago para “difundir este mensaje y concienciar a la población de que existe esta problemática, que afecta a muchas familias incluso más cerca de lo que pensamos”.

La asociación Objetivo Diagnóstico, que cuenta con un centenar de familias en toda España, está llevando a cabo una recaudación de fondos para colaborar en la investigación de estos casos con el objetivo de alcanzar los 30.000 euros.