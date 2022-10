El PP critica los “retrasos injustificados” en la puesta en marcha del servicio provincial de Bomberos

Imagen de un proyecto de parque de Bomberos. / EBD

El PP denuncia que “peligra” la puesta en marcha del SEPEIS antes de las próximas elecciones municipales, previstas para el mes de mayo, por “el injustificado retraso” del equipo de gobierno de la Diputación para reiniciar las obras de los parques de bomberos de Celada y Cistierna.

“Es incomprensible que tras más de cuatro meses de paralización de las obras no se haya encontrado una solución de cómo y cuando se reanudarán”, enfatizó el portavoz popular, quien recuerda que “desde abril existe la posibilidad, aprobada a nivel nacional y regional, para actualizar los precios de las obras ante el incremento de los costes de los materiales”.

En este sentido, recuerda el compromiso del presidente de la Diputación, Eduardo Morán, realizado el pasado mes de julio de que los parques de bomberos se pondrán en marcha este año, posibilidad que el propio presidente de la institución provincial, “ya comenzó a descartar en el último Pleno”.

Castañón incide que “en el momento de la paralización de las obras ya llevaban tres meses de retraso”, lo que supone que, actualmente, “ya acumulan una demora superior al plazo de ejecución” que, recordó, está entre los 135 días del parque de bomberos de Celada y los 150 del de Cistierna.

El portavoz popular censura la “nula diligencia” del equipo de gobierno para poner en marcha el SEPEIS porque “en tres años de gobierno no han finalizado las obras de los parques de nivel 2, que acumulan 7 meses de retraso, no existen proyectos para los parques de nivel 3A, todavía no han completado el proceso de selección del personal y están pendientes varias de las adjudicaciones de los equipamientos”. Lo único que hay, concluyó, “es lo que dejó el Partido Popular: el parque de bomberos de Villablino y los vehículos”.