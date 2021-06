De Luis García, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13348618

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, reclamó que la reunión de hoy entre el alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, y el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, se cierre con “resultados tangibles y nuevos proyectos” para la ciudad. Morala advirtió de que “volver sin un millón para la Tebaida y un proyecto para patrimonio industrial sería un fracaso”.

En ese sentido, el líder de la oposición municipal lamentó que el alcalde no haya sido más “ambicioso” a la hora de fijar los temas a tratar en el encuentro, una cuestión que atribuyó al “conformismo” de Ramón “para no incordiar mucho a los suyos”. De la misma manera, criticó que no se haya mantenido diálogo con los grupos de la oposición. “Luego no podrá ni sorprenderse ni quejarse si el resultado de esa reunión merece el más enérgico reproche”, adelantó.

Entre los asuntos “verdaderamente vitales para el desarrollo de Ponferrada”, Morala añadió un tercer objetivo básico de la reunión de hoy, que “ni siquiera le va a costar nada al ministro de Cultura”, subrayó. Al respecto, instó a Ramón a pedir la mediación de Rodríguez Uribes para conseguir la “inmediata apertura” del museo ubicado en las dependencias de la antigua central de Compostilla I.

Según Morala, este nuevo centro sumaría su oferta a la del actual Museo de la Energía de la ciudad, de acuerdo con el proyecto original, y supondría “un revulsivo más para la cultura y el turismo en Ponferrada”. En ese sentido, lamentó que este espacio siga sin entrar en funcionamiento pese a que las obras están “terminadas desde hace años”.