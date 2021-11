La revista ¡Hola! recomienda 3 vinos del Bierzo de entre los mejores blancos “para regalar” esta Navidad

Vino Blanco / Freepick

La reconocida revista Hola recomienda 3 vinos blancos del Bierzo de entre “los mejores vinos blancos para regalar por menos de 25 euros”. Con motivo de la próxima llegada de la época navideña, la revista Hola ha hecho una selección de 10 vinos blancos de toda España y en su lista ha incluido a 3 de Denominación de Origen Bierzo.

Desde ¡HOLA! Cocina “te animamos a que te decantes por regalos gastronómicos, sobre todo si eres ‘disfrutón’ como nosotros. Y si no son para ti, para otros que sí lo sean y gocen comiendo y bebiendo”.

Los vinos seleccionados son La Revelía 2018 D.O. Bierzo, Dominio de Tares Godello FB 2019 D.O. Bierzo, Losada Godello 2020 D.O. Bierzo, Frontaura y Victoria Verdejo D.O. Rueda, Atlantis Treixadura 2020 D.O. Ribeiro, Santiago Ruiz 2020 D.O. Rías Baixas, Palacio de Bornos Verdejo FB 2019 D.O. Rueda, Campillo Blanco FB 2020 D.O. CA Rioja, Bardos Verdejo 2020 D.O. Rueda y Montecillo Blanco FB D.O. CA Rioja.