RiÃ©ndose del pueblo

Entiendo que, con nada menos que dos citas electorales ahí al lado, no había tiempo para medias tintas; y entiendo entonces que los partidos políticos hayan tenido que hacer una escena tras prohibirse cautelarmente la caza en Castilla y León.

Ninguno de los grandes podía quedarse fuera de la foto, pues ya se sabe que para corporativismo el de los cazadores y por tanto hay muchos votos en juego.

Yo mismo estos días he oído, incluso de voces presuntamente socialistas, tratar de hijos de puta parriba a todos los animalistas y concluir que hay que votar a VOX que son los que de verdad defienden la caza y arriba España.

El voto que cambia, ese que cojea especialmente de la pierna izquierda, se mueve a veces por simples sentimientos, y esto de la momentánea prohibición de la caza, en este momento, me temo que le va a salir rana a PACMA.

Es un partido que admiro, lo admito, entre otras cosas por su valentía. No es fácil meterse con cazadores o toreros.

Sin embargo yo mismo, que también soy animalista, pienso que la prohibición total de la caza podría ser también un problema.

Precisamente, se podía haber hecho la escena por ejemplo diciendo que la caza es necesaria para mantener cierto orden en un medio al fin y al cabo humanizado, en el que el equilibrio natural de por sí ya no es posible.

Creo que PACMA se equivoca queriendo empezar la casa por el tejado al pretender prohibir directamente la caza, y creo que sería más productivo buscar prohibir el uso de perros en la caza, más control de licencias de caza, del plomo, etc…

No es ningún secreto que me repugna la caza: es un abuso total de poder sobre otros seres sintientes, y con el pretexto de la caza se deja tener realas de perros a personas crueles, y se deja tener escopetas a personas que deberían estar alejadas hasta de los cuchillos de cortar el pan.

(A ver, que ya me lo veo venir: no estoy generalizando. Hay cazadores que se toman la caza en serio. Hay además cazadores que son simples escopeteros)

…pero en fin: que las cosas son como son y eliminando totalmente la caza vendrían otros problemas detrás como más daños a cultivos, más accidentes en carreteras, etc..

Sin embargo quienes echan pestes contra la sentencia judicial que prohíbe la caza en Castilla y León, se quedan en el titular y no se les oye acusar al auténtico culpable del entuerto, que no es otro que la propia Junta autonómica al no haber hecho los deberes de actualizar justificadamente la lista de especies que se pueden cazar.

Si alguien denuncia a un defraudador ¿Quién es el malo? ¿El que denuncia o el defraudador?

¿Quién es el malo aquí? ¿El que denuncia (PACMA) o el que no ha hecho las cosas bien (JCyL)?

Y termino llegando a donde quería llegar: a la escenita.

Se ha aprovechado el asunto de la caza para hacer “una defensa del medio rural”. Y este planteamiento es una falacia y un insulto al medio que se dice defender.

El medio rural es mucho más que caza. La caza de hecho es casi insignificante en el medio rural, y eso sin contar que muchos cazadores vienen de las ciudades.

En mi pueblo somos trescientos y pico, y cazadores habrá una veintena.

Es ofensivo reducir el medio rural a cazadores y campesinos, como se ha pretendido estos días, como es ofensivo aquello de que España es tauromaquia y flamenco. España es mucho más que eso, aunque al menos lo del flamenco sí está bien.

Los pueblos también somos mucho más que caza, y si se nos quiere defender dejen si quieren la caza (regulada con conciencia, eso sí), pero piensen mejor en dejar de fomentar por todos los medios la concentración de trabajo y servicios en las ciudades para que en los pueblos no quede más remedio que irnos a ellas.

PD: Da gusto ver qué rápido se le va a dar solución a la suspensión de la caza, y da lástima ver qué despacio se le da solución a cosas más importantes.

PD2: Esto no lo he escrito yo, no lo firmo… que ya me sé lo que pasa cuando dice uno ni “ay” de la caza.

4 de marzo de 2019.

*Obviamente EBD sabe su autor. No se publican anónimos en este periódico.