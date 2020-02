Ríos Reina: “La actitud de Girona no se puede repetir”

Ríos Reina / QUINITO

El lateral izquierdo de la Ponferradina y uno de los capitanes del equipo, Ríos Reina, resumió la situación del vestuario blanquiazul después de tres partidos sin ganar y la derrota en Girona asegurando que “de Albacete salimos con rabia. Contra el Extremadura no tuvimos intensidad y de Girona no quiero ni hablar. Hay que olvidarlo y pensar ya en el sábado, que tenemos tres puntos importantísimos que debemos sumar sí o sí”.





El sevillano insistió en que “en Girona la actitud no fue buena, ese no es nuestro ADN y esta semana estamos trabajando para que no se repita. Hemos hablado y estamos de acuerdo en que esa actitud no se puede repetir. Tenemos que ser un equipo, que es lo que nos ha llevado a estar donde estamos”. En este sentido, el capitán blanquiazul recordó que “el año pasado por estas fechas también tuvimos un bajón y luego mira lo que hicimos. Ojalá pase lo mismo y podamos luchar por algo bonito”.

En cualquier caso, Ríos Reina no achaca la falta de actitud a la relajación del equipo tras una gran primera vuelta de la competición: “El objetivo no está conseguido. Faltan muchas jornadas y la diferencia de puntos es corta, no debemos relajarnos. No creo que nos hayamos relajado por ver cerca la permanencia, el equipo está bien y trabajando fuerte para el sábado”.

Respecto al encuentro ante el Sporting, el lateral deportivista afirmó que “vendrá mucha afición de fuera, pero la nuestra también estará y nunca nos ha fallado. Nosotros debemos devolver ese apoyo desde el campo. No sé ni las bajas que tienen, es algo que no nos debe preocupar, sino ser nosotros mismos“.