Ríos Reina y Yuri llevan a la Deportiva a la última eliminatoria de la fase de ascenso a 2 División A

Decimos bien, Ríos Reina y Yuri que fueron los autores de los dos goles en el campo de Cartagonova frente al Cartagena, conseguidos en los minutos 61 y 86, conllevaron que no sólo hayan supuesto la victoria del equipo que dirige desde el banquillo Jon Pérez Bolo, si no que al marcarlos fuera de casa obliga al Cartagena este fin de semana en El Toralín a tener que ganar si quiere pasar a la última eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División A, donde no le valdría un 0-1, pues al tener doble valor los goles fuera de casa, tendría que hacerlo por un 0-2 o un 1-3, por poner un ejemplo, cosa esta que tras lo visto en este partido de ida se nos antoja difícil en vista de que la defensa es una de las líneas más fuertes de la Ponferradina.

Era más difícil superar la primera eliminatoria al haber perdido en tierras catalanas ante el Cornellá por 2-1, pero en el de vuelta en El Toralín la victoria fue de 2-0 merced a los tantos de Isi y Kaxe, pasando de esa forma a la segunda ronda donde como antes decimos la victoria se decantó del lado de la Deportiva. Lo que hace falta ahora es rematar la faena para que el equipo vuelva a militar la próxima temporada en la categoría de plata del fútbol español donde ya militó seis temporadas.

Como ya hemos dicho en el anterior comentario de opinión hay un buen equipo, y la prueba puede verse con estos resultados conseguidos ante Cornellá primero, y Cartagena después. La afición como siempre estará volcada con el equipo desde el pitido inicial, como lo ha sido en la primera eliminatoria frente al Cornellá, pues esta es la mejor medicina para que los jugadores den todo lo que llevan dentro. Aúpa Ponferradina.