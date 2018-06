Rivas asegura que el nuevo gobierno central se implicará con la minería y los municipios

El regidor pide nuevamente al juez de lo Mercantil número 2 de Oviedo que la liquidación de Astur Leonesa "no se vincule a la extinción de los contratos de los trabajadores"

Ropa y casco de un minero en la mina del pozo Casares en Tremor de Arriba (León), una de las últimas minas de interior en cerrar en la comarca del Bierzo. / C. Sánchez

Es alcalde del municipio de Villablino, también secretario de Minería en la ejecutiva autonómica del PSOE y miembro de la Asociación de Comarcas Mineras -ACOM-. Mario Rivas ha hablado con cierta “rabia” sobre la situación límite que atraviesan los mineros de Astur Leonesa tras ocho meses de impagos. Y es que la empresa, como ya se sabe, se encuentra inmersa ahora en la última fase del proceso concursal, la de liquidación. De hecho, sus mineros volverán a movilizarse este mismo viernes a las 12:00 horas delante del pozo de Cerredo -Degaña- y piden además que los líderes del PSOE leonés defiendan el carbón ante el nuevo gobierno central, ahora de las mismas siglas políticas.

Rivas recoge el guante para hablar de carbón y también del partido socialista. Es más, va un paso por delante y asegura que el PSOE de León continuamente “pone el acento en la situación que atraviesa el sector”. Aún así afirma que la problemática “trasciende a un problema de Comunidad Autónoma y de Estado”. De hecho, el secretario de minería asevera que la dirección autonómica del PSOE, encabezada por Luis Tudanca, ya ha trasladado su preocupación por el sector del carbón a la nueva ministra del área, Teresa Ribera.

Asimismo, el alcalde de Villablino ha declarado que el drama que atraviesa la minería ha sido puesto en conocimiento del gobierno central también desde otros foros en los que participan miembros del PSOE como puede ser por ejemplo Acom o los propios ayuntamientos. “Estoy totalmente convencido de que el Gobierno está trabajando en la elaboración de un plan social que de ninguna manera se podrá aplicar de forma inmediata, y por lo tanto hasta llegar a ese momento se está obligado a darle continuidad al sector”.

Rivas no ha querido esconder tampoco su preocupación ante la situación que atraviesa la que ha definido como “una de las compañías mineras privadas más grandes que existen en España” a la que “se le está tirando una piedra más”. En este sentido, el alcalde ha recordado que ésta es la segunda liquidación que enfrenta la compañía en cinco años. Al juez, el regidor tan solo le ruega que la liquidación de la compañía “no se vincule a la extinción de los contratos de los trabajadores porque sería un auténtico drama social. Que escuche a los mineros”.

Por último, Rivas ha añadido que “una transición energética justa no puede pasar por el cierre de la explotación que mejor abastecería a la Ciuden para poder trabajar con carbón limpio. Es el pilar del futuro del mineral en El Bierzo y en Laciana. No se puede desaprovechar el potencial de la explotación y mucho menos que se cierre de una forma tan desordenada y dramática para las familias mineras”. Entre esas familias mineras cabe recordar que gran parte son del municipio de Villablino porque si bien es cierto que la mina se ubica en terreno asturiano, son muchos los mineros de la comarca que trabajan en este tajo.

Por eso, el alcalde de Villablino no ha titubeado ni un solo instante al pedir a los gobiernos autonómicos del Principado de Asturias y Castilla y León así como también al gobierno central -que ahora es de su color político- “que tengan la delicadeza de tratar la situación de los trabajadores mineros no solo como un número si no como personas”.