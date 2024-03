Roberto González destaca que Ponferrada “es una ciudad segura” en su toma de posesión como comisario

Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO

El nuevo comisario jefe de la Policía Nacional en Ponferrada, Roberto González de Julián, juró este jueves su cargo destacando que la capital berciana es “una ciudad segura” y asumiendo el nombramiento “con responsabilidad, compromiso y profundo respeto”, poniéndose como prioridades “velar por la seguridad de los colectivos más vulnerables: las víctimas de violencia de género, los mayores y los jóvenes”.

En su discurso de toma de posesión, González de Julián tuvo un recuerdo para sus padres –su padre también fue policía–, su hermana y su pareja, así como para “los compañeros que he tenido durante todos estos años”. Nacido en León en 1969, el nuevo comisario apuntó que “quién me iba a decir que después de todos estos años iba a venir a debutar como comisario en Ponferrada, tan cerca de mis orígenes”, y aseguró que, tras algo más de un mes en el Bierzo, “me siento muy agusto aquí, casi un berciano más, y hasta me estoy haciendo seguidor de la Ponferradina”.

En cuanto a su día a día en el cargo, González de Julián aseguró que se ha encontrado “un equipo humano profesional y comprometido, pero sobre todo buenas personas”, y destacó las prioridades de la comisaría de Ponferrada en materia de violencia de género, menores, mayores, tráfico de drogas y ciberdelincuencia, “donde contamos con grupos especializados y muy preparados” para combatir el crimen.

Asimismo, se pone como retos conseguir “una policía cercana” con labores de “prevención y asistencia, así como presencia en los centros educativos” y comprometió su esfuerzo “para que Ponferrada soiga siendo una ciudad segura” manteniendo una estrecha colaboración con los otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil y la Policía Municipal, así como con las instituciones judiciales y fiscales.

Un comisario debutante con amplia experiencia

El acto de toma de posesión, que se desarrolló en la Comisaría de Ponferrada, contó con la presencia del Jefe Superior de Policía de Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz, que señaló que “Ponferrada consigue un excelente comisario con un gran bagaje profesional y sobradamente capacitado para los retos actuales de la seguridad pública y para mantener la baja incidencia de criminalidad en Ponferrada, una de las más bajas de España”.

Hernández Muñoz hizo un repaso por el amplio currículum de Roberto González, que comenzó con su ingreso en la Academia de Policía de Ávila en 1997 y su ascenso a inspector en el año 2000, cuando fue destinado a Cataluña hasta 2002, donde formó parte de la brigada provincial de la Policía Judicial. De allí pasó a Madrid, donde ejerció su trabajo dentro de la Policía Judicial en grupos especializados en secuestros, extorsiones y atracos. En 2008 fue destinado un año a Asturias y volvió a Madrid, donde en 2010 se convirtió en Jefe del Grupo de Secuestros y Extorsiones y también fue Jefe del Grupo de Atracos y Jefe del Equipo Nacional de Negociación.

En 2013 ascendió a inspector jefe y alcanzó el cargo de Jefe de la Sección Operativa de la Unidad de Asuntos Internos, donde permaneció hasta su ascenso a comisario en diciembre de 2023. Además, es licenciado en Derecho y Ciencias Policiales.

En su hoja de servicios se encuentran participaciones en operaciones mediáticas como la detención de ‘El Solitario’ o la banda ‘Pink Panther’, así como su participación en la operación Tándem contra la corrupción policial. Sus logros le han llevado a recibir la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y tres más con distintivo blanco, entre otras muchas condecoraciones.

El delegado del Gobierno avala el currículum del nuevo comisario

El acto de toma de posisón de Roberto González de Julián se cerró con la intervención del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que destacó “la acreditada trayectoria profesional, extensa formación y vocación de servicio“, así como el “extenso currículum” del nuevo comisario. Sen dio la bienvenida a González de Julián a una tierra de “paz, tranquilidad y seguridad”, insistiendo en los bajos índices de criminalidad del Bierzo, “por debajo de la media de España, que ya de por sí es uno de los países más seguros del mundo”.

El delegado del Gobierno animó al nuevo comisario de Ponferrada a utilizar esos datos como “estímulo para seguir trabajando y bajarlos todavía más” y le instó a “trabajar sin descanso contra la violencia de género, que se ha cobrado 62 víctimas en Castilla y León desde 2003 y dejado numerosos huérfanos”, así como contra los delitos de odio y por la protección de la población más vulnerable.

Finalmente, Nicanor Sen hizo hincapié en “el compromiso del Gobierno de España con la Policía Nacional, dotándola de los medios necesarios para desempeñar su trabajo en condiciones dignas” y recordó los “principios y valores” que rigen en el Cuerpo Nacional de Policía, “una de las instituciones más queridas y valoradas por la sociedad, que este año cumple su 200 aniversario“.

Fotografías de Quinito

Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO Acto de toma de posesión del nuevo comisario de Ponferrada, Roberto González de Julián. / QUINITO