Roberto Mendo renuncia a su acta de concejal en Ponferrada

Roberto Mendo. / QUINITO

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada Roberto Mendo ha anunciado este lunes que renunciará a su cargo y abandonará la vida política.

En un comunicado, Roberto Mendo ha querido mostrar su agradecimiento personal “en primer lugar, a los ponferradinos de toda orientación política, que con su respaldo unos y con su opinión crítica otros me han ayudado a ser mejor concejal. Por ellos, por servir a nuestra ciudad he trabajado cuanto he podido en los últimos años”.

“Quiero agradecer a Gloria Fernández Merayo y a Marco Morala su confianza personal para que pudiera formar parte de sus listas en las elecciones municipales. Permitirme ser concejal y luchar por lo que creo debe ser una Ponferrada mejor es el mayor honor al que podía aspirar”, ha dejado dicho el concejal.

Ha tenido un recuerdo, también, para los trabajadores del Ayuntamiento de las áreas en las que tuvo responsabilidades durante la legislatura anterior: Medio Ambiente, Fomento y Obras, Deporte, Nuevas Tecnologías y Juventud. “El Ayuntamiento tiene grandes profesionales en sus servicios públicos y ha sido enriquecedor compartir con ellos el trabajo. Lo mismo tengo que decir de los de la Mancomunidad para la Depuración de Aguas Residuales”, ha puesto por escrito.

“Me quedo con el hecho de que intenté atender de la mejor manera posible a todo el que me lo pidió. Pero quiero, por último, pedir disculpas si decepcioné en mi labor a alguien; el anterior no fue un mandato propicio para poder culminar grandes proyectos por el bloqueo político al no contar con una mayoría suficiente”, señala Mendo, quien fue uno de los siete concejales populares con los que el PP gobernó el Ayuntamiento de Ponferrada en la anterior legislatura.

Agradecimiento de Morala

El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala ha expresado en un comunicado “la gratitud personal como portavoz, la de la Junta Local del PP y la de la familia popular a Roberto Mendo, quien por razones personales relacionadas con sus obligaciones laborales presenta su renuncia como concejal esta mañana”.

Morala ha señalado sobre Roberto Mendo que “su trabajo ha sido un ejemplo para quienes hemos empezado en este mandato a representar a los miles de ponferradinos que confían en el Partido Popular y su proyecto de futuro para Ponferrada. Su trabajo tanto en el gobierno como en la oposición ha estado siempre presidido por el espíritu de servicio y por el orgullo de trabajar por este gran municipio y sus gentes. Sé que sus obligaciones le impiden una dedicación tan intensa como hasta ahora, pero seguirá siendo un miembro importante de nuestro Grupo y del PP de Ponferrada por su experiencia y su disposición a seguir colaborando en un proyecto que haga mejor a nuestro municipio. Desde el profundo agradecimiento a su trabajo le deseamos lo mejor en su vida personal y laboral”.