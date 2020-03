Roldán no encuentra “resquicio legal” para cerrar y tacha de alarmista la postura de CGT

Imagen de la factoría de Roldán, en Ponferrada / C. Sánchez

El comité de empresa de Roldán ha salido al paso de la petición del sindicato CGT de parar la producción y solicitar un ERTE, asegurando que “a día de hoy no hay no hay motivo legal ni resquicio legal para cerrar la empresa, ya que no hay casos de contagios“. En el mismo comunicado asegura que la actuación de la mencionada sección sindical es “innecesaria, alarmista y populista”.

La acerera afirma que “lo primero es la seguridad y la salud de todos los trabajadores” y por ello se han puesto en marcha medidas de protección, colocando dispensadores de geles hidroalcohólicos e hisopropílico, separando en tres horarios cada turno de entrada y proporcionando guantes de látex o nitrilo a todos los trabajadores. Asimismo, los camioneros tienen prohibido bajarse del vehículo si no cuentan con equipos de protección individual, se ha colocado cintas para asegurar las distancias de seguridad y se ha reducido al mínimo el personal en las reuniones entre empresa y comité.

Por otro lado, aseguran que, de llevar a cabo la negociación del ERTE solicitada por CGT, “se realizaría con un máximo del 70 por ciento y sin la parte proporcional de pagas extras y vacaciones“, mientras que abogan porque lo solicite la propia empresa “como en otras ocasiones, en las que dentro de la negociación no se perdió ningún derecho”.