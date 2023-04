El Rosal acoge dos exposiciones hasta el 31 de mayo

Espacio EscaparArte en el centro comercial El Rosal. / EBD

El espacio creativo EcaparArte del centro comercial El Rosal acoge hasta el próximo 31 de mayo las exposiciones Etérea, de Remisart, y El arte en todo su esplendor, de Loli Cánovas, continuando con su apuesta por fomentar y dar visibilidad al arte y los artistas de la zona.

En la galería de la planta alta se podrá disfrutar de Etérea, una invitación al espectador a sumergirse en un mundo de sensibilidad y autoconocimiento a través de la pintura digital. Cada obra de esta exposición es un espejo de nuestras propias emociones y vulnerabilidades con el que Remisart nos permite conectar de manera profunda con la pieza y con nosotros mismos.

El segundo espacio expositivo, puesto en marcha hace pocos meses también en la planta alta del centro comercial y más enfocado a la escultura y las artes tridimensionales, muestra El arte en todo su esplendor, de Loli Cánovas, quien explica su obra de la siguiente manera: "Poder modelar el barro hasta que poco a poco va dejando ver la figura quequiero crear, tanto si me estoy inspirando en algo real o en algo que sale de mi imaginación. No empleo herramientas, utilizo siempre mis manos, me es más fácil expresarme. Todas las veces que creo algo dejo en él un pedacito de mi vida. Me hace feliz".