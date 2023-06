Roselis Silva no continuará en el Embutidos Pajariel Bembibre la próxima temporada

La jugadora venezolana Roselis Silva no jugará en Embutidos Pajariel Bembibre la próxima temporada. Desde el club sólo podemos estar agradecidos por estas tres campañas que hemos compartido

La base venezolana Roselis Silva, que está disputando actualmente la Liga de México con el Halcones de Xalapa, no jugará la próxima temporada en el Embutidos Pajariel Bembibre. De este modo, la jugadora con pasaporte español no emprenderá su cuarta experiencia en el conjunto berciano en la temporada 2023-2024, aunque deja un gran recuerdo después de tres etapas llenas de buenos momentos. El duodécimo proyecto bembibrense en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional arrancará sin uno de sus grandes referentes de los últimos años, una líder dentro y fuera de la pista no sólo para Pepe Vázquez y Diego García, sus entrenadores durante estas tres temporadas que ha estado en el equipo berciano, sino para toda una afición.

Se va Silva como la extranjera con más partidos (76) en Liga Femenina Endesa con la elástica bembibrense. Aunque en etapas separadas en el tiempo, han sido tres campañas de mucho trabajo recompensado con tres permanencias y en dos de ellas acariciando cotas más altas. Después de ocho temporadas en España, El Torbellino Caraqueño nos ha dejado muchos momentos de magia en todos sus equipos, desde Añares Rioja a Lointek Gernika, su última parada antes de este último regreso al Bierzo, su casa para siempre. En Bembibre, además, se ganó el cariño de todos con su carácter y su juego. De hecho, en su última temporada logró su primer MVP semanal con la camiseta rojilla y estuvo en un quinteto ideal en una temporada en la quiso y nos hizo soñar. Carisma indestructible.