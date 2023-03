Ruth Morales acusa al alcalde de "convertir Ponferrada en un vertedero"

Contenedores llenos por la huelga de recogida de basura en Ponferrada. / EBD

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ruth Morales, reprochó al alcalde, Olegario Ramón, que "esté permitiendo que la ciudad se convierta en un auténtico vertedero por su nefasta gestión". "Como no llegaba con tener todas las calles levantadas, por las obras, ahora nos encontramos con una huelga, cuyas secuelas ya se empiezan a notar, y con un alcalde que, una vez más, no se preocupa de resolver los problemas que afectan a los ciudadanos, al no desempeñar el papel que le corresponde", afirma.

Morales asegura que "al señor Olegario el cargo le queda grande porque ha basado su gestión municipal en la improvisación" y le exige que deje de lado "los mensajes en las redes sociales y en las televisiones nacionales para ponerse a trabajar en solucionar un problema que nos afecta a todos".

La portavoz de la formación naranja también ha recriminado al regidor municipal que "haya permitido que se deterioren los servicios públicos, que no haya realizado inversiones en infraestructuras vitales para la ciudad hasta este último año y que no solo no ponga en marcha políticas activas de empleo para atraer y fijar población, sino que, con su pésimo liderazgo, esté acabando con la poca actividad económica que logra sobrevivir en Ponferrada. Un alcalde tiene que estar para solucionar los problemas de la ciudad y el señor Olegario no solo no los soluciona, sino que los agrava", concluye.