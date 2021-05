Ruth Morales: “Ciudadanos siempre va a ser un partido que representa los intereses de los ponferradinos”

Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada del 31 de marzo de 2021. / QUINITO

La portavoz de Ciudadanos en el municipio de Ponferrada, Ruth Morales, considera que en el Equipo de Gobierno de la capital berciana “prima lo que es la política sobre el ser eficaz en la gestión que están realizando” y acusa a los miembros del tripartito de que en el Ayuntamiento haya una “falta de gestión”: “priman lo que es la política sobre el ser eficaz en la gestión que están realizando” y “no cuentan para nada con la oposición”, lo que a su parecer tiene por resultado el que Ponferrada esté “abandonada y paralizada”, algo doblemente grave considerando el momento de doble crisis (la derivada de la pandemia y la que la ciudad arrastra por el cierre de las minas), que incrementa los problemas respecto a otros territorios.

La política liberal explica que en los primeros compases de la legislatura y, sobre todo durante el confinamiento, se ha apoyado a “lo que sea bueno para Ponferrada” pues entiende que su papel en el consistorio es el de aportar para “dotar a Ponferrada de todo lo que hace falta”. Frente a esta actitud, contrapone la del Equipo de Gobierno por su “autoritarismo” y “falta de diálogo”.

Oposición “constructiva” y exigente

“Seguimos haciendo aportaciones constructivas y denunciamos lo que está mal”, dice en referencia a su oposición a los presupuestos y al Plan de reactivación presentado el año pasado. Considera que no se está respondiendo a las necesidades reales del municipio, entre otras cosas por “la falta de comunicación con todos los sectores”, tanto económicos como sociales así como los ciudadanos de a pie.

Desde Ciudadanos, tras haberse reunido “con todos ellos”, encuentran que “lo que nos trasladan es que no se están tomando las medidas” que necesitan hosteleros o comerciantes, así como en lo relativo al mantenimiento de la ciudad. No se hace lo necesario para traer empresas, asegura Ruth Morales, pero, además, tampoco para mantener lo que hay: “se está destruyendo”, dice la líder naranja en Ponferrada, para quien la reciente negativa del Ayuntamiento a permitir la celebración de la Feria del Libro tal y como le pidieron los libreros en un ejemplo de esta falta de contacto con los actores económicos de la ciudad. “Lo que piden los libreros, el comercio, los hosteleros… no se lo dan”.

En su opinión, el Equipo de Gobierno debería “escucharles”. “Se quejan de que no se les escucha”, asegura la portavoz, de que “no se reúnen los suficiente” y de que, cuando lo hacen, “no hacen caso a sus propuestas”. Esto mella las posibilidades de recuperación del municipio pues, en opinión de Morales, “es importantísimo escuchar” pues “cada uno sabe lo que necesitan sus sectores”.

Para Ciudadanos, el tripartito prefiere “hablar de las administraciones superiores”, con las que considera que hay que ser reivindicativo, “pero la administración del Ayuntamiento tiene sus competencias, obligaciones y responsabilidad” y se podría “hacer mucho más”.

Bajada de impuestos

Ejemplos de ello sería una política fiscal caracterizada por la bajada de tasas e impuestos. “¡Han puesto una nueva tasa en la basura”, señala Morales, que se declara “absolutamente en contra”. “Pedimos rebajar todos los impuestos y tasas” a los sectores afectados, como por ejemplo los hoteles, para los que el IBI supone mucho dinero y eso es algo en lo que “ellos piden que se les ayude”, algo en lo que Ciudadanos apoyaría también para quienes tienen un negocio en un local arrendado, ligando esa bajada del IBI al propietario con el compromiso “de que le repercuta al comercio, hotel o actividad que sea”.

Consideran que esa bajada de impuestos sería una manera de “ayudar realmente”. También la promoción, algo en lo que el Equipo de Gobierno ha fallado, a su juicio, por ejemplo con la iluminación de las calles con motivo de las pasadas fiestas de Navidad. “Hacía falta dar alegría y motivación”, señala Ruth Morales, y “todo el comercio pidió ‘luces en condiciones’”. A su juicio, el resultado fue “tarde y un desastre” y, además, no se promocionaron todas las zonas de la ciudad por igual, quedando algunas zonas sin ese aliciente para el comercio navideño.

Encuentra otro ejemplo en los cierres de calles para uso peatonal que se hicieron en Ponferrada: asegura que al comercios comercios les perjudica y que por ello pidieron que no se cortara. Además, critica que se hiciera con una valla pues eso hizo que muchas personas “pensaban que había obras”.

“Les falta más contacto, mas escucha y más soluciones en relación a lo que le piden”, lamenta la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada, que asegura que tras la última crisis de gobierno en el consistorio no ha habido contactos por parte del alcalde con la formación naranja con el objetivo de estudiar la posibilidad de consensuar vías de apoyo.

Ruth Morales critica el nombramiento “arbitrario” de “comisarios políticos”

Ruth Morales considera innecesarios y arbitrarios los nombramientos de lo que a su juicio son “cuatro comisarios políticos” que van a costar “350.000 euros anuales” y van a estar “designados por el alcalde”. “Hasta la plantilla ha estado en contra”, dice Morales, para quien la labor que se va a asignar a estos funcionarios debería ser realizada por los concejales. “¿Cómo le dices a los ponferradinos que les pones una tasa de basura nueva, que no les bajas lo impuestos a los hosteleros y hoteleros, que no les bajas el IBI, y en cambio vas a gastar 350.000 euros anuales en cuatro comisarios políticos?”, se pregunta la portavoz liberal. Han presentado un recurso de reposición al respecto.

“La plantilla del Ayuntamiento no ha variado de una legislatura a otra”, señala la líder de Ciudadanos, en cuya opinión “los que tienen que optimizar y gestionar esa plantilla es el equipo de gobierno”. “El problema no es la plantilla”, apunta, sino que en el Equipo de Gobierno “no saben gestionar”. “Tiene que coordinarla de forma técnica, no política”, señala Morales.

Los problemas internos del Equipo del Gobierno “y dentro del PSOE” lastran la acción municipal, “como se ha visto”, apunta en referencia a la reciente crisis de gobierno. “hemos denunciado que las discrepancias internas afectan a la gobernabilidad del municipio”, asegura. “Vamos por la tercera organización del ayuntamiento en dos años, ¿como se puede estar todavía organizando el ayuntamiento?”, se preguntan desde Ciudadanos remarcando el “momento crítico para el municipio”

Sobre Manuel de la Fuente, recién apartado de sus funciones tras votar contra el criterio del Equipo de Gobierno, Ruth Morales señala que “ha sido un buen concejal en su área” y que “con pocos medios” supo dar respuesta a las demandas de la oposición “cuando le hemos trasladado alguna necesidad” que recibían de los vecinos o de alguien de mantenimiento. También alaba su laboriosidad al señalar que convocó sus comisiones “todos los meses” en los que aportaba a la oposición “informes detallados”. “Siempre se ha preocupado por solucionar [los problemas] y contar a la oposición cómo están”: “Manuel ha hecho una buena gestión con pocos medios”, asegura la portavoz de Ciudadanos.

Futuro de Ciudadanos

Ruth Morales entró en el Ayuntamiento de Ponferrada encabezando la candidatura de Ciudadanos, que obtuvo dos actas de concejal, en las elecciones de 2019. En su currículum no hay una carrera política hasta ese momento, su vida profesional desde 2004 está ligada a Asodebi, un grupo de acción local del que es gerente, que se ocupa de gestionar programas de desarrollo rural en los municipios del Bierzo. Esa experiencia profesional es el bagaje con el que llegó al Ayuntamiento de Ponferrada “con ganas de aportar” aunque a veces siente “impotencia” por la actitud del Equipo de Gobierno.

Pasada casi la mitad de la legislatura, asegura que para los próximos dos años “y lo que vendrá” su interés es seguir “centrada en los problemas de nuestro municipio” y cambiar la situación. Cree que su papel en la oposición debe seguir siendo “constructiva y leal”, apoyando lo que sea conveniente para Ponferrada, y de “total oposición” cuando el Equipo de Gobierno no tome las decisiones “Nuestra mano está tendida para solucionar los problemas reales del municipio”, dice Morales, que piensa que su formación debe “seguir luchando por solucionar los problemas reales del municipio”, algo en lo que el Equipo de Gobierno les tendrá al lado siempre que aborde la situación con un “futuro prospero como meta”.

“Ciudadanos siempre va a ser un partido necesario y que representa los intereses de los ponferradinos y de los bercianos”, asegura recordando que también tienen presencia en el Consejo Comarcal. Si “los intereses del Equipo de Gobierno son los mismos”, podrán contar con ello pero advierten de que, en su opinión, este no está “atendiendo a las necesidades reales”. “Si siguen con sus guerras internas y preocupándose de las fotos, seguiremos denunciando”, señala Ruth Morales.

La portavoz naranja considera que el tripartito debe asumir “sus responsabilidades”, haciéndose cargo de que “las entidades locales tienen muchas competencias”.

Sobre su partido, considera que “está muy fuerte, muy unido y con mucha ilusión”. Ciudadanos forma parte del gobierno autonómico y, a juicio de Ruth Morales, están haciendo un muy buen trabado en un momento muy complicado”. En Castilla y León, “se nota que hay un Gobierno unido, fuerte, y eso esta propiciando que lo que esta haciéndose salga de una forma efectiva”.

Con las elecciones en la comunidad de Madrid a la vista, Morales considera que “cada día que pasa se demuestra que se está polarizando la política”: “no puede faltar la palabra y el dialogo en parlamentos y en los debates”, recuerda. “Se llega a extremos a los que no se debe llegar” y, por ello, considera que Ciudadanos tiene un papel importante para “frenar esas derivas” mediante una propuesta de “moderación y centro”. La efectividad de su fórmula quedaría demostrada, a juicio de la líder naranja en Ponferrada, por el hecho de que “allí donde gobierna [Ciudadanos], funcionan los pactos”. “Hace falta partido moderado, de centro, que consensúe, que dialogue”, dice Morales, para quien el partido es “más necesario que nunca” y, asegura, “las personas que estamos en Cs estamos unidos y con ilusión”.