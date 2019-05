Ruth Morales (Ciudadanos): “Ponferrada necesita empleo y nosotros lo fomentaremos”

Ruth Morales, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Ponferrada. / QUINITO

La ponferradina Ruth Morales de Vega, de 46 años de edad, es la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Ponferrada. Licencia en Derecho, especializada en derecho comunitario y administración de empresas, es desde hace 15 años gerente de Asodebi (Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana). Ahora ha decidido dar el salto a la política.

De todos los candidatos a la Alcaldía de Ponferrada usted es una de las principales novedades y la última en darse a conocer ¿Cómo se decidió a entrar en política?

La verdad es que no me lo había planteado nunca, pero sí había detectado que Ponferrada, desde hace tiempo, está atravesando por una crisis muy importante. Entonces decidí dar un paso al frente y dije sí, si me ofrecen la oportunidad de cambiar las cosas y poner al servicio de los ciudadanos mi experiencia y formación lo voy a intentar.

¿Se siente respaldada por su partido?

Mucho. La sintonía es muy buena. Hace unos días vino a Ponferrada a apoyarnos Javier Nart, candidato al Parlamento Europeo, acompañado de Francisco Igea, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Justo Fernández, diputado por León, y Carlota Amigo, candidata a las Cortes por la provincia, entre otros cargos.

¿Y cómo lleva la campaña? ¿Cuáles son sus sensaciones?

Estoy muy ilusionada, tenemos mucho trabajo, me gustaría que me conocieran todos los ponferradinos, todo el municipio, que conozcan nuestro programa y nuestras ideas para el Ayuntamiento. Pero claro, tienes el tiempo y los medios que tienes pero, eso sí, cuento con un gran equipo.

¿Cuáles son los principales problemas de Ponferrada?

Los dividiría en tres grupos. El primero viene del cierre de empresas, de la falta de empleo. El segundo de la despoblación y el tercero del abandono de la ciudad, con jardines descuidados, suciedad, mala iluminación y con deficiencias en calles y aceras. Estos tres ejes están vinculados porque, por ejemplo, si la ciudad no está cuidada esto afecta no solo a los ciudadanos sino también a los visitantes, a las empresas que estudian instalarse aquí o al comercio. La pérdida de empleo hace que nuestros jóvenes se marchen, lo que afecta al consumo, al comercio…

¿Y qué propone Ciudadanos para fomentar el empleo y frenar la despoblación?

Precisamente, el eje del programa de Ciudadanos es la creación de empleo. Para ello, proponemos poner en valor los polígonos industriales y darlos a conocer. Están desaprovechados. Nos sorprende, por ejemplo, que Ponferrada no haya querido entrar en la plataforma -gratuita- que ha puesto en marcha una asociación empresarial para promocionar los polígonos industriales del Bierzo. Tenemos que trabajar en conjunto, si a Ponferrada le va bien al Bierzo le va bien, Ponferrada es el motor económico de la comarca. Hay que salir de los despachos municipales a buscar empresas.

También apostamos por el Cylog (centro logístico), cohesionándolo con el Corredor Atlántico. Vamos a revindicar todas las infraestructuras que necesita el Bierzo, gobierne quien gobierne, en todas administraciones.

A nivel municipal vamos a fomentar el empleo y el autoempleo, eliminando trabas burocráticas, con bonificaciones fiscales, con el Circe (documento único electrónico) y acortando los plazos de las licencias. También con un punto de asesoramiento a emprendedores, que ofrezca un asesoramiento integral, que nadie pierda una sola subvención o ayuda a la que tenga derecho por desconocimiento. Además, nos comprometemos a escuchar a las empresas, que tienen unas necesidades lógicas, pero hasta ahora se ha trabajado de espaldas a ellas.

La revitalización del comercio, dando solución a los locales y solares vacíos, y la puesta en valor de la plaza de abastos, enfocada a los productos locales y turísticos, son otras de nuestras propuestas.

¿Qué tipo de empleo sería el más factible para Ponferrada? ¿Destacaría algún sector?

Hay muchos sectores. Por ejemplo, en nuestro programa contemplamos una escuela de hostelería municipal, porque el sector del turismo es muy importante, lo tenemos que potenciar, poner en valor los recursos patrimoniales, culturales, el Castillo, los museos. El comercio es otro sector importante, así como la agroalimentación con la transformación del producto. En líneas generales debemos cuidar y apoyar a todas las empresas que ya están instaladas aquí y ofrecer ventajas a otras nuevas para que vengan.

¿Qué opina de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden)?

Hay que potenciarla y apoyarla, que todos sus proyectos se desarrollen. A nivel municipal hay que ver la posibilidad de realizar convenios con esta fundación, en materia de museos, de tecnologías etc.

Retomando los problemas de Ponferrada, nos queda hablar de la suciedad y el descuido que usted apunta como uno de sus problemas principales

Desde Ciudadanos proponemos dos planes de actuación, uno de ellos, inmediato y encaminado a intervenciones en fachadas, aceras, iluminación, zonas verdes etc., en determinadas zonas como La Puebla, el Rañadero y algunos barrios. Por otro lado, tenemos un plan anual de mantenimiento de la ciudad, para evitar que en el futuro llegue al estado en el que está.

Parte de estos problemas derivan del llamado macrocontrato del servicio de limpieza, basuras y jardines, objeto de impugnaciones

Hay que darle una solución ya. Ponferrada tiene que tener un servicio de limpieza y de recogida de basuras adecuado. Lo contrario afecta a los ciudadanos, turistas, empresas…

Nos encontramos en un momento político donde las mayorías absolutas no son factibles. ¿Estaría dispuesta a pactar con otros partidos?

Los ciudadanos quieren estabilidad y soluciones a sus problemas, y esto pasa por el diálogo y por el consenso. Estamos abiertos a cualquier acuerdo y propuesta que sea bueno para la ciudad que sea compatible con nuestras ideas y programa. Con tantos partidos el consenso va a ser importantísimo para buscar soluciones a los problemas.

¿Qué tal las relaciones con el resto de partidos? ¿Han abordado en algún momento este tema de los pactos?

Las relaciones hasta ahora son cordiales, pero no hay contactos respecto a posibles pactos. Nosotros ahora estamos trabajando para dar a conocer nuestro programa y para darnos a conocer a nosotros mismos, pues muchos somos nuevos en política. Estamos centrados en obtener los mejores resultados posibles y en dar a conocer nuestro mensaje: somos un equipo con formación diversa y complementaria, estamos a pie de calle y nos comprometemos a realizar una gestión transparente de los fondos públicos.

Por último, ¿qué les diría a los ponferradinos para que confíen en Ciudadanos?

Que los grandes partidos han estado gobernando, y que ahora prometen cosas que podían haber hecho y no hicieron. Nosotros somos el cambio. Pido a los ciudadanos que nos den una oportunidad para demostrarlo. Ponferrada tiene que solucionar ya sus problemas, no aguanta cuatro años más como está. Necesita empleo, y nosotros podemos contribuir a crearlo.