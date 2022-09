S.O.S. Sanidad

En la localidad de Villaseca de Laciana llevan sin servicio sanitario casi un mes. Un cartel en la puerta del consultorio anuncia que los dos médicos y la enfermera no trabajan y que los pacientes tienen que trasladarse a Villablino si quieren ser atendidos.

Esta anecdótica situación, desde el punto de vista regional, no reúne la suficiente importancia para ser considerada una noticia salvo en el digital local y poco más. Sin embargo, lo cierto es que lo inusual se vuelve pernicioso cuando uno se entera de que carecen de servicio de internet desde hace tiempo, o que en múltiples consultorios rurales es habitual no contar intermitentemente con médicos, lo que cercena los servicios sociales básicos en un entorno de abandono irreversible. Pero si además, lees una carta en la que una trabajadora del Hospital del Bierzo, del que depende Laciana, en la que no funcionan los ascensores o se estropean con facilidad, que no se cubren las plazas médicas o que cada vez hay menos especialistas, que las listas de espera crecen…En definitiva, que al final el paciente después de muchos rebotes termina derivado al Hospital de León, también llamado CAULE.

Conozco un caso de un paciente con piedras en los riñones que lleva ¡año y medio! esperando su operación. Lo que era una mediana enfermedad va camino de ser grave pues ya orina sangre y no puede moverse porque la cánula introducida se ha calcificado esperando terminar la intervención. Todos conocemos casos similares que salen a relucir en tertulias en el trabajo o en el tiempo de ocio.

Finalmente, cuando conoces un pequeño movimiento capitalino para crear una Facultad de Medicina en León, gesto torero, caes en la cuenta de que la Sanidad, tal y como la concebimos en su día, pública y de calidad, va cediendo terrreno a la privada o a la nada más absoluta. Toda la estructura se va silenciosamente desmontando hacia una centralización hospitalaria provincial que, enfrascada en luchas internas entre ciudades, afectan finalmente a las decisiones políticas y éstas a la ciudadanía de a pie.

Desconozco el modelo sanitario que tiene en la cabeza el actual consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez. Leemos los esfuerzos y avances en salud mental. Al menos sabemos que alguien voló sobre el nido del cuco.