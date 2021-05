Jon Pérez Bolo, durante el partido ante el Sabadell. / LaLiga

Jon Pérez Bolo se fue disgustado con el partido de su equipo en la Nova Creu Alta y la derrota ante el Sabadell, reconociendo que “tenía que motivar mucho a mi equipo y por lo visto en el partido hoy mi trabajo es malo, porque volvemos a entrar mal en el partido, sin las señas de identidad que nos han hecho estar donde estamos. Creo que nos confundimos y por eso hacemos la primera parte que hacemos. En la segunda, con un equipo que se está jugando la vida como el Sabadell, ellos han juntado líneas y no nos han dejado crear ocasiones. Ha sido un partido malísimo y el principal culpable soy yo, porque el equipo no ha competido como debía, no sé si porque pensamos que ya estamos de vacaciones o porque confundimos jugar bien con el juego bonito”.

El técnico bilbaíno de la Ponferradina insistió en que su equipo no estuvo a la altura de sus posibilidades: “Lo que nos ha hecho estar arriba es la intensidad, segundas jugadas, ser verticales… No somos un equipo para jugar horizontal y nos confundimos. El principal culpable soy yo porque quizás en el descanso o antes del partido les tendría que agarrar de la pechera y dejarles las cosas claras“.

Con un partido todavía por delante para finalizar la temporada, Bolo lanzó un aviso a navegantes de cara al encuentro ante el Mallorca: “El que no intente trabajar y sumar, independientemente de su situación, no estará el domingo en el partido. No es ninguna amenaza, pero tenemos que ser la Ponferradina que hemos sido hasta el final, incluso en los entrenamientos. Tenemos que intentar acabar una buena temporada. El objetivo de principio de temporada se ha conseguido y es una pena no haber aguantado el tirón final para haber seguido soñando en las últimas jornadas. Es lo que nos está tocando vivir e intentaremos acabar con buen sabor de boca“.