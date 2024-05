Sin paños calientes, Juanfran admitió en su primera respuesta en la sala de prensa de la Nova Creu Alta que “no hemos sabido jugar este partido. Nos ha podido no sé si el ambiente, la sensación de peligro algunas veces… Hemos estado sobrepasados en intensidad y no hemos tenido orden, no hemos estado cómodos ni con balón ni sin balón. No he visto lo que dije el viernes ni hemos sido ambiciosos”.

El técnico señaló la expulsión de Leal como un punto de inflexión en el partido, ya que justo en ese momento su intención era retirar al central para dar entrada a Cerdà y jugar con un 4-4-2 más ofensivo: “Justamente en la expulsión queríamos poner línea de cuatro con Cerdà y pasó como el otro día, que cuando vas a hacer un cambio para ir a por el partido sucede la expulsión de Leal. Contra eso no se puede hacer nada. Luego con uno menos curiosamente hemos tenido balón y la ocasión de Álex Costa. Eso nos tiene que servir para saber que cuando un equipo quiere tener el balón, lo tiene, aunque esté diez contra once”.





Juanfran insistió en que “hoy nos ha faltado calma y no estoy nada contento con el segundo tiempo, no hemos sido nosotros, no nos hemos identificado con el balón y eso nos ha penalizado”.

El entrenador de la Ponferradina confesó que se va de Sabadell “triste por el resultado, porque tengo la sensación de que todo el mundo lo veía claro y de los pocos que prece que ponía un poco de cautela era yo. Al final ha pasado esto, seguimos dependiendo de nosotros mismos y me gustaría encontrarme el sábado con un ambiente como el que ha tenido el Sabadell hoy, que su afición les ha llevado a la victoria”.

Respecto a ese último partido, Juanfran afirmó que el hecho de que el Teruel llegue ya descendido a Ponferrada “no me dice nada, vamos a centrarnos en lo nuestro, me dan igual los otros resultados. Sólo vamos a pensar en nosotros y a aislarnos de todo lo que venga esta semana”.