Bolo, durante el partido ante el Logroñés. / QUINITO

Con el playoff fuera del alcance tras la derrota ante el Espanyol y las victorias de Sporting y Rayo Vallecano, a la Ponferradina le basta con una victoria en las dos jornadas que restan en Segunda División para asegurarse la octava posición que ocupa actualmente, y Bolo aseguró que buscarán esos tres puntos en el partido que el próximo lunes a las 21.00 horas les enfrentará en la Nova Creu Alta a un Sabadell que podría certificar su descenso de categoría.

“No entiendo mi profesión sin preparar un partido al cien por cien y a mi equipo para que gane siempre. Todos los equipos pasan por momentos difíciles, todos en algún momento hemos vivido partidos trascendentales y sabemos que el Sabadell tiene un partido muy importante, pero tenemos que respetar la competición y al rival, y vamos a ir a hacer nuestro trabajo”, aseguró el entrenador de la Deportiva, que afrontará este partido “de la misma forma que contra el Castellón“.

Eso significa que Bolo no hará concesiones a la hora de formar el once titular en forma de premio a los jugadores que han participado menos durante la temporada: “Siempre digo que tengo una plantilla amplia y estoy encantado con todos, pero tampoco me gusta regalar nada. Si algún jugador me demuestra que tiene que jugar por encima de otro, está claro que lo va a hacer. Veremos qué alineación sacamos en Sabadell y contra el Mallorca, pero para jugar me tienen que demostrar que están capacitados y con ganas para ayudar al equipo a ganar“.

Lesiones menos graves

Por otro lado, el técnico blanquiazul confirmó que las lesiones sufridas por Iván Rodríguez y Manu García en el partido ante el Espanyol no son tan graves como se pensó en un primer momento, e incluso no descartó a ninguno de los dos para la última jornada de Liga: “Veremos cómo evolucionan estos días. Evidentemente para este partido no van a estar, pero si la semana que viene pueden entrenar estarían para el Mallorca”.

Respecto a ese encuentro, al que tanto bercianos como mallorquines podrían llegar sin absolutamente nada en juego más que los tres puntos, Bolo no precisó si podría adelantar su horario, previsto para el domingo 30 de mayo a las 21.00 horas: “Nosotros no ponemos los horarios, eso es responsabilidad de LaLiga”, recordó.