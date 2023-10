Los Sábados sin Sol expresan su hartazgo por el aumento de las víctimas de violencia machista

Concentración de los Sábados sin Sol en Ponferrada. / QUINITO

La Plataforma Contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana llevó a cabo un nuevo Sábado sin Sol para expresar su “hartazgo” por el aumento de las víctimas de violencia de género en España, cifrando en 770.944 los casos activos en el sistema Viogen en 2023.

En esta ocasión la lectura del manifiesto corrió a cargo de la representante de UGT, Mila Ballesteros, que aseguró que “probablemente muchas personas no entenderán por qué seguimos concentrándonos aquí a lo largo de los años, por qué no estamos hartas de venir aquí cada mes. Ese pensamiento nos entristece, nosotras no entendemos por qué la ciudadanía no viene a concentrarse con nosotras”.

Ballesteros señaló que “de lo que estamos hartas es de que desde 2003 han sido asesinadas 1.208 mujeres a manos de hombres. Hartas de que sigan asesinando a hijas e hijos. Hartas de que desde que se activó el teléfono 016 en 2017 se haya hecho 1.198.534 llamadas pertinentes. Hartas de que el número de altas en el sistema de atención a víctimas de violencia de género desde 2005 han sido 125.281. Hartas de ver cómo los casos activos en el sistema Viogen van en aumento”.