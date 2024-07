Sabores del Bierzo: descubriendo la miel de Labejazul

Manuel Sánchez

Como periodista, he tenido el privilegio de pasar un día en las entrañas de Labejazul, una empresa que no solo se dedica a la apicultura, sino que celebra y protege el riquísimo patrimonio natural del Bierzo. Desde el amanecer hasta el atardecer, me sumergí en el mundo de las abejas y la miel, descubriendo los secretos que hacen de Labejazul un nombre respetado tanto en los mercados locales como internacionales.

Mi día comenzó con una degustación, donde Juan Carlos, cofundador de Labejazul, me guió a través de los distintos sabores que ofrece su miel. La experiencia fue reveladora: cada variedad de miel relataba una historia diferente, encapsulando las esencias del paisaje berciano. La miel ecológica de castaño, su producto estrella, posee un color ámbar profundo y un sabor rico y ligeramente amargo, con notas malteadas y un toque sorprendente de salinidad. Juan Carlos explicó que este perfil único se debe a las flores específicas que visitan las abejas, como el hinojo y la mielato de encina, que florecen en diferentes momentos del verano.

El entorno natural y su influencia

Después de la degustación, Juan Carlos me llevó a un recorrido por los colmenares de Labejazul, ubicados en la majestuosa sierra de la Encina de la Lastra. Mientras caminábamos entre los sotos de castaños y robles, explicó cómo el microclima único de la región, que actúa como un puente entre los climas mediterráneo y continental, crea un entorno biodiverso ideal para la apicultura. Este entorno no solo proporciona una rica variedad de flora para las abejas, sino que también protege las colmenas de los extremos climáticos, asegurando una producción de miel consistente y de alta calidad.

Técnicas de producción innovadoras

El aspecto más fascinante de mi visita fue aprender sobre las técnicas de producción de Labejazul. En lugar de la extracción mecánica común, utilizan un método de extracción en frío que permite que la miel drene naturalmente, preservando todas sus enzimas, vitaminas y minerales. Este proceso, aunque más lento y laborioso, garantiza que cada jarra de miel mantenga su pureza y propiedades nutricionales intactas. Juan Carlos subrayó que este método también refleja el compromiso de Labejazul con un enfoque menos intervencionista, permitiendo que las abejas vivan de manera más natural y sana.

Al final del día, mientras el sol se ponía sobre los colmenares, me quedó claro que Labejazul es mucho más que una empresa de miel: es un proyecto de pasión, dedicación y respeto profundo por la naturaleza. Cada frasco de miel de Labejazul no solo ofrece un sabor excepcional, sino que también lleva consigo el espíritu del Bierzo, su tierra y su gente. Este día en Labejazul ha sido una ventana a cómo una empresa puede operar con éxito alineando sus prácticas comerciales con la ética ambiental y comunitaria, proporcionando una lección valiosa sobre la importancia de preservar y celebrar nuestro mundo natural para las futuras generaciones.