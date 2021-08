Sacyl desarrollará la figura del enfermero gestor con autoridad en especialidades como Salud Mental, Oncología Radioterápica y ELA

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, informa sobre la situación epidemiológica de la Comunidad // ICAL

La Gerencia Regional de Salud trabaja en la actualización de la figura del enfermero gestor de casos, para dotar a estos profesionales de un reconocimiento institucional con la suficiente autoridad para desenvolverse en su propio ámbito de intervención, ante cualquier otro nivel asistencial y en otras instituciones. En concreto, la figura se encuentra en desarrollo y revisión en las especialidades de Salud Mental, Oncología Radioterápica, personas con ELA y en las unidades de continuidad asistencial, entre otras.

Ésta es una de las grandes líneas de desarrollo de competencias en enfermería en las que trabaja el departamento que dirige Verónica Casado, quien ya antes de ser consejera tenía claro “el papel nuclear que tiene la enfermería”. “No hubiera podido sobrevivir en Atención Primaria sin tener al enfermero que trabajaba conmigo y con el que estuve 30 años”, reconoce en ‘Los desayunos de Ical’.

“La enfermería es clave en emergencias, en urgencias, en los hospitales, y no quiero contar lo clave que ha sido en críticos” a lo largo de la pandemia, cuando han demostrado lo trascendentales que son. Sin ellos la vacunación no hubiera ido como “un tiro”, no se hubieran podido realizar los rastreos y hubiera habido muchas dificultades para realizar antígenos. “Han ayudado mucho en actividades muy específicas, en las que sin ellas un hubiéramos tenido un sufrimiento importante”.

El colectivo, que suma ya 12.536 enfermeros en servicio activo acreditados para indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios, verá reforzadas sus funciones avanzadas con el desarrollo de la gestión compartida de la demanda, derivado de un replanteamiento de la organización asistencial con el nuevo escenario de la pandemia.

Esta nueva organización para la gestión compartida de la demanda se apoya, como herramienta, en la protocolización de las actuaciones derivadas de los problemas de salud más relevantes o habituales, para lo que habrá un compendio de guías de actuación enfermera consensuadas de manera interdisciplinar.

Consultas de cuidados

Del mismo modo, Sacyl continuará trabajando con el proyecto de inclusión en la cartera de servicios de Atención Hospitalaria de las consultas de cuidados de enfermería, y con la actualización formativa de competencias específicas para la prestación de cuidados a las personas con patología Covid-19. A lo largo de 2020, han recibido esta formación más de 900 enfermeras, y en el año 2021, a fecha de 2 de julio, la formación ha ido dirigida en total 3.135 profesionales, de ellos 2.542 enfermeros.

También, existe el compromiso de potenciar el programa de implantación de buenas prácticas en cuidados a través de centros comprometidos con la excelencia en cuidados, para lo que la Gerencia Regional de Salud tiene suscrito un convenio de colaboración con el Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE), del Instituto de Salud Carlos III. Mediante el mismo se encuentra adherida al proyecto internacional de fomento de Buenas Prácticas Enfermeras, promovido por la Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO) y la Universidad de Adelaida.