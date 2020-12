Sacyl renuncia al Centro de Especialidades de Ponferrada

Centro de Salud Ponferrada I (San Antonio) / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, desveló que, tras reunirse este jueves con la directora general de infraestructuras del Sacyl, ésta “fue muy rotunda al afirmar que el Centro de Especialidades ya no forma parte de las prioridades del Sacyl”, una rotundidad tal que “de momento se renuncia a esa infraestructura”.

Este anuncio llega después de comprobarse que en el proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León no aparecía ninguna dotación para este centro y menos de 24 horas más tarde de que la procuradora del PP, Amparo Vidal, asegurara que la Junta estaría dispuesta a sentarse a negociar el convenio para la cesión de los terrenos con el Ayuntamiento de Ponferrada. “Parece que por un lado vaya la Consejería, que en este caso es de Ciudadanos, y por otro lado el Partido Popular”, se sorprendió Ramón, “pero si la Junta decide retomar el Centro de Especialidades tendrán el solar a su disposición, eso no será problema. Pero que no den mensajes contradictorios”, pidió el alcalde.

Según explicó el regidor, las principales líneas de actuación previstas por Sanidad en Ponferrada y el Bierzo pasan por actuaciones de mejora en la zona de Consultas Externas del Hospital El Bierzo, así como medidas para posibilitar la instalación de la Unidad de Radioterapia, y también por la construcción de un nuevo centro de salud para la zona alta (Ponferrada I) que sustituirá al actual, ubicado en el Paseo de San Antonio.

Para la ubicación de este nuevo centro de salud el Ayuntamiento estaría dispuesto a ofrecer el solar de la calle Obispo Osmundo recientemente adquirido por el Consistorio y que actualmente sirve como aparcamiento público, quedándose a cambio con los terrenos del actual ambulatorio.