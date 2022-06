Sacyl se marca un año para adecuar sus plantillas

Foto de archivo de uno de los pasillos del Hospital del Bierzo / EBD

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, confía que en el plazo de un año esté finalizada la adecuación de las plantilla de Sacyl, para después poner en marcha un plan de ordenación de recursos humanos con el que poder hacer frente a la falta de médicos que tendrá que afrontar la comunidad, dado que más de 600 profesionales se jubilarán en los próximos cinco años, según un informe del Colegio de Médicos de Castilla y León.

Vázquez, que realizó estas declaraciones antes de participar en las Cortes de Castilla y León en el acto de entrega de los premios ‘Compromiso con la higiene de manos’, también reconoció que el plan de fidelización de los MIR no ha funcionado de la forma esperada, aunque ha servido para mejorar los resultados del pasado año.

El consejero mantuvo que en el estudio ‘Demografía médica de Castilla y León (2019-2022) presentado el pasado viernes por el Colegio de Médicos se pone de manifiesto que existe una asimetría en la distribución de los recursos médicos en relación a la población de las distintas provincias, y que es previsible que las dificultades en Atención Primaria se agraven en los próximos años, pero en el lado positivo también refleja una mejoría en ciertas especialidades con relación al año 2019.

En cuanto a la adecuación de plantilla, Vázquez explicó que en el caso de los hospitales es necesario que los médicos y enfermeras con contratos eventuales por encima de plantilla, “personal del que no se puede prescindir”, pasen a plantilla orgánica. “De esta forma se evitarían contratos eventuales e intranquilidad en las plantillas. Es necesario adecuar las plantillas a las necesidades reales para después hacer un plan de ordenación y conocer cuál son las necesidades”, aseveró.

Además, el consejero también se refirió al plan de fidelización de los MIR y aseguró que son varios los factores por lo que los residentes no eligen determinados puestos son múltiples. Así, indicó que los salarios no influyen tanto, dado que hay profesionales que se marcha a otras provincias con un sueldo más bajo, y argumentó que hay especialistas que inmediatamente se decantan por la sanidad privada, como es el caso de los dermatólogos, mientras otros consideran que en hospitales pequeños no van a ver satisfechas sus aspiraciones profesionales, algo que también ocurre en el caso de la Atención Primaria con el medio rural. A su vez, también indicó que otro hándicap es que solo el 35 por ciento de los residentes egresados del MIR en Castilla y León “son de la tierra”.

El consejero también indicó que no es un problema exclusivo de Castilla y León, dado que en otras comunidades tampoco se han cubierto al cien por cien las plazas de médicos residentes, por lo que el reto ahora es hacer más atractiva la profesión en Castilla y León, empezando por dando a conocer el medio rural, y también por mejorar las unidades docentes, dado que algunas no están dotadas con el número suficiente de tutores.