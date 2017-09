El Consejero de Sanidad del gobierno regional, Antonio María Sáez Aguado en una entrevista concedida a la Agencia Ical se ha referido a las protestas de los encerrados en el Hospital Comarcal del Bierzo. No entiende ni los planteamientos ni reclamaciones de este grupo de personas. Reconoce que le preocupa que se hayan encerrado en el centro médico de referencia de la comarca porque es el lugar más adecuado. “Todas las reivindicaciones son legítimas. En el Bierzo, tras varias movilizaciones, nos reunimos y fijamos una serie de compromisos con la Plataforma por la Sanidad Pública. Establecimos un programa de actuación cuyo grado de ejecución vamos a evaluar ahora en octubre. De hecho, ya cuentan con un informe previo. Este hospital ha reducido sensiblemente la lista de espera; en el Área de Salud han aumentado las sustituciones; la inversión en asistencia sanitaria y en renovación tecnológica ha crecido; se van a construir dos quirófanos nuevos… Estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos y el Hospital del Bierzo ha mejorado. En paralelo, ha surgido un grupo cuyos planteamientos y reivindicaciones no entendemos, ya que no dependen de la Junta, como la derogación de leyes del Estado y cuestiones de este tipo. Lo que me preocupa es que la situación haya derivado en una situación que no debe producirse: El hospital no es un lugar para encerrarse, ocupar un vestíbulo y alterar su funcionamiento. Lo principal ahora es mejorar la asistencia sanitaria y el Hospital del Bierzo, algo que estamos cumpliendo.