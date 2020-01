Sagal: “Escribir rap es como ir al psicólogo”

El rapero leonés Sergio ‘Sagal’ / C.S. Campillo

Youtube, el mayor escenario del planeta, aloja tres de los más de medio centenar de temas que Sergio Aguado Álvarez, Sagal, ha compuesto desde que descubrió en el rap la mejor manera de trasladar sus pensamientos y emociones. En pocos días verá la luz el próximo, ‘Still’, con el que este joven da, por primera vez en formato video, un paso más en un estilo musical amplio y diverso que, dice, le aporta libertad y tranquilidad.

Para Sagal, el rap “no es un hobby sino una forma de pensar, como una ideología”. De pequeño, detalla este joven nacido en la capital leonesa pero de corazón berciano –Folgoso de la Ribera-, creía que el pueblo era su sitio, que su lugar estaba allí, que en León no pintaba nada y con unos 12 años empezó a escribir en prosa sus pensamientos al respecto. Le gustaba escribir historias y luego se pasó a la poesía. Después, descubrió “que había ritmos para cantar poesía y empecé a tomármelo en serio hace dos años”.

‘Destapó’ una afición hasta entonces privada con dos amigos con los que ‘rapeaba’ a escondidas en la ermita del pueblo y con los que escribió algún tema de forma conjunta. “Se lo empezamos a enseñar a gente, vi que les gustaba, todo el mundo me animaba a subirlo a Youtube y al final lo hice.

Afirma que para él escribir rap es “como ir al psicólogo. Tiro toda la mierda sobre el papel, todo lo que está podrido”, pero matiza que “antes tenía que estar jodido para escribir; ahora ya no me hace falta. lo hago cuando me apetece”.

Con actitud decidida y fluidez verbal, Sergio comenta su pasión por el rap, estilo musical en el que busca un hueco y al que le gustaría dedicarse “enteramente” pero, por si acaso, tiene algo más que un ‘plan b’. Aunque su familia le apoya en sus aspiraciones artísticas, por ahora los estudios son lo más importante y así quiere demostrarlo en el Grado de Ingeniería en Automoción que cursa en Vitoria.

Empezó a escuchar rap español por Ayax, pero antes llegó a sus oídos el grupo neoyorquino Onyx.

Sigue a los que define como “gente de la vieja escuela”, entre los que cita a Dúo Kie, SFDK y Kase.O y también le gustan los raperos norteamericanos de los 90. Sergio lamenta que la creatividad derive en ocasiones a fines principalmente lucrativos. “El rap surgió de la necesidad de gritar y de quejarse de las injusticias y ahora algunos lo usan con letras muy suaves que suenan bien. Mucha producción y poca letra y lo convierten en algo comercial. No es que me moleste, pero para mí el rap tiene como fin la queja, la denuncia, intentar concienciar”, reflexiona.

“El mensaje es el eje del rap”, afirma antes de señalar que no es capaz de elegir una de sus composiciones como favorita porque “cada una tiene su toque, su magia”. Afirma que juega con las palabras y los conceptos par hacer “un rap denuncia pero con el toque de ritmo actual”. Observar la realidad le supone su mayor inspiración. Abierto a colaboraciones y actuaciones, reconoce sentirse un novato pero esa condición no le resta determinación. “Estoy en el principio, hay que tirar para delante; empezar siempre es difícil”, manifiesta mientras sus temas suman reproducciones.

Objetivo: concienciar

“No todo son estereotipos y no todo el mundo es lo que parece”. Es una de las ideas que más clara tiene y que refleja en sus textos. “Al final creo que es lo que todos buscamos, que las letras impacten y sirvan para algo; las mías para que las personas se den cuenta de muchas cosas que no se ven a simple vista pero que están. Quiero intentar concienciar a la gente”, remarca. Abusos de todo tipo, el racismo o el machismo son algunos de lo asuntos que aborda en sus letras; en definitiva, injusticias o cómo él resume, las cosas malas que pasan.

“Sobra imaginación, sobran ansiolíticos, no sobra inmigración, sólo sobran los políticos. Falta más hip hop con un estilo crítico y faltan más raperos que se metan en el círculo” y “Que yo no soy rapero, yo soy la voz del pueblo, esto no lo escribo, lo oigo entre el rumor del viento. Oigo sus lamentos, sus remordimientos, oigo los recuerdos de ese Bierzo minero” son algunos de sus versos. ‘Amatista’, ‘Celofán’ e ‘Ignite’ los títulos publicados de Sagal preceden al inminente ‘Still’, que ve la luz gracias al trabajo audiovisual de Claudio Daniel y que presenta su versión de una batalla de gallos de la Freestyle Master Series (FMS), la liga anual en español que enfrenta a los diez mejores MC’s (Microphone Controller o Maestro de Ceremonias) de un país.