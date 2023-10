La Sala H acoge este domingo ‘Queen for kids’, un espectáculo dirigido a público infantil

Este domingo 22 de octubre a las 12:00 horas, la Sala H acogerá Queen for kids. El precio de las entradas es de 12 euros en la venta online, y de 16 euros en el caso de la venta en taquilla. Para comprar las entradas físicamente, se pueden encontrar en Venusca, Mr. Natural, Zytum o La Rosa.

Show Must Go On ofrece un espectáculo exclusivo dedicado a los más pequeños de la casa. De la mano de Freddie Mercury, recorrerán la historia de la banda británica, conocerán a todos los miembros, se sorprenderán con anécdotas y curiosidades de Queen y cantarán y bailarán grandes éxitos como Bohemian Rhapsody.