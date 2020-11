Salamanca avanza que no hará cabalgata de Reyes en 2021

Así lo ha anunciado el alcalde charro, que no considera sensato un desfile de carrozas al uso -aunque propondrá alternativas

Cabalgata de los Reyes Magos en Ponferrada / QUINITO

Salamanca no tendrá Cabalgata de Reyes en 2021. Al menos tal y como se ha desarrollado en años anteriores, con un desfile de carrozas por las calles de la capital repletas de gente. Una decisión ya esperada que confirmó el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, durante un encuentro telemático con periodistas.

El regidor salmantino aludió a la reunión que los alcaldes mantuvieron con el presidente de la Junta de Castilla y león, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se tomó esta decisión de acuerdo con “la opinión general de todos los alcaldes” con el objetivo de “evitar aglomeraciones”.

“Nosotros creemos que lo más sensato es que, finalmente, no haya Cabalgata de Reyes”, confirmó Carbayo, aunque advirtió que “eso no significa que no vengan, pero lo van a hacer de otra manera”. El primer edil aseguró que informarán al respecto en las próximas fechas.