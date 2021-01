Sale a información pública la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos hacia Asturias

Estación de esquí ‘Valle de Laciana-Leitariegos’. / Evencio Asenjo

El Boletín Oficial del Principado de Asturias ha hecho público, este viernes, el procedimiento de evaluación ambiental del Plan Especial de desarrollo de uso recreativo extensivo para deporte de invierno en el puerto de Leitariegos, que supondrá la ampliación de la estación de esquí ‘Valle de Laciana-Leitariegos’ hacia el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Procedimiento en el que los interesados podrán presentar alegaciones durante los próximos 45 días pinchando aquí.

El plan recoge convertir en uso recreativo una superficie de 296.021 metros cuadrados, acompañados de la instalación de un edificio para uso de tienda deportiva y alquiler de equipos, una zona para uso administrativo y venta de forfait, una área de uso hostelero y un estacionamiento para vehículos.

“El objetivo es ampliar la estación existente en León para atraer a nuestro concejo a más esquiadores”, ha asegurado el alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, quien recordó que el proyecto de la estación de esquí ‘Valle de Laciana-Leitariegos’ en la vertiente asturiana se pretende desarrollar con los Fondos de Transición Justa. Rodríguez ha aludido también al compromiso adquirido en 2016 con la Plataforma Ciudadana ‘Leitariegos Existe’, para desarrollar este equipamiento porque, tal y como ha declarado, la ampliación “creará nuevos puestos de trabajo y más servicios”.

Acceso a Leitariegos

El alcalde de Cangas del Narcea ha solicitado a la Delegación del Gobierno y a la dirección general de Deportes del Principado de Asturias, que permita a los asturianos acceder a la estación de esquí ‘Valle de Laciana-Leitariegos’, ubicada en la provincia de León. “Es incoherente que no puedan pasar por apenas 100 metros y tengan que desplazarse cientos de kilómetros para poder esquiar”, ha manifestado el regidor, quien cree que esta situación ha generado masificaciones en las estaciones asturianas.

Rodríguez sostiene además que no es coherente que los deportistas federados puedan acudir a una competición a la estación pero no puedan entrenar en ella, “es una situación que no tiene sentido alguno, creo que se podría acceder a la estación desde Asturias cumpliendo todas las normas sanitarias”, recalcó.