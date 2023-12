Sale a licitación el estudio de viabilidad del lazo del Manzanal

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visita el Ayuntamiento de Ponferrada. / César Sánchez

Claudia Cabo / Laura Sánchez. La mañana de este viernes el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha viajado hasta el Bierzo para supervisar las obras del viaducto del Castro, donde ha anunciado que para finales de 2024 estará totalmente restablecida la A-6 con la construcción de los dos viaductos. Posteriormente se ha desplazado al Ayuntamiento de Ponferrada para mantener una reunión con el alcalde, Marco Morala, “y conocer los problemas de esta zona e intentar aportar soluciones”.

En el consistorio ponferradino, el regidor ha comenzado dando la bienvenida a Puente y pidiendo solución de dos temas “vitales” tanto para el Ayuntamiento como para los ciudadanos y ciudadanas: la modernización de las estructuras ferroviarias, modificando el lazo del Manzanal que “aleja el Bierzo con León y Madrid”, y la conexión por autovía del Bierzo con Valdeorras.

En este sentido, Puente ha asegurado “que una de las dos peticiones que me hacía el alcalde de Ponferrada tengo que decir que ya vengo con ella cumplida”. Se trata del lazo del Manzanal, ya que “ayer en la plataforma del ministerio se licitó el estudio de viabilidad para estudiar las distintas opciones”.

“Vamos a estudiar todas las opciones de transformación de ese nudo y vamos a intentar buscar la mejor, el único paso que cabía teniendo en cuenta que no había nada era licitar el estudio y vamos a ver si pronto tenemos un resultado y podemos ponernos en marcha con la mejora de esta infraestructura”, reiteraba.

El ministro de Transportes ha recordado que la licitación del estudio de viabilidad del lazo del Manzanal, “una reivindicación histórica de esta zona”, se trata del “primer paso para dar otros”, puesto que “todavía no tenemos estudios que nos digan cuáles son las alternativas y valoraremos cuál es la viabilidad”. El siguiente paso sería la licitación del proyecto, previo a la licitación de la obra.

Trazado de la línea ferroviaria León-Ponferrada-Monforte

Óscar Puente recordó que se está mejorando el trazado de la línea ferroviaria León-Ponferrada-Monforte, con un presupuesto de 325 millones, de los cuales 50 están ya en ejecución. “Estamos con la renovación de la vía, estamos incorporando mejoras de seguridad y apeaderos de 750 metros. Uno de los ocho que se van a hacer es el de Ponferrada. Por tanto esa conexión se está mejorando”.

El Corredor Atlántico

Precisamente, y en cuanto a infraestructuras ferroviarias, Puente aseguró que la “importancia del Corredor Atlántico es absoluta”. Este corredor es otra de las peticiones más repetidas en el Bierzo, especialmente por los empresarios. “Vengo de una ciudad que es uno de los ejes de este corredor y tiene una importancia crucial. Necesita un empujón, tiene que avanzar a más velocidad. Por eso está aquí conmigo el comisionado del Corredor Atlántico que va a participar en esta reunión”.

Desdoblamiento de la vía para la alta velocidad entre León y Palencia

También se refirió al desdoblamiento de la vía para la alta velocidad entre León y Palencia. “Estamos en ello. Había una sola vía. Cuando esté en servicio se podrán mejorar las frecuencias”.

Primera visita de Óscar Puente a un ayuntamiento

Esta es la primera visita que Óscar Puente realiza a un ayuntamiento tras su toma de posesión como ministro. Aseguró que no ha sido una “casualidad” haber elegido un municipio de Castilla y León y, concretamente, éste de León “donde hay una formación política que no es la mía”. “Hace unos días el alcalde de esta ciudad fue a un foro en el que yo participé y se acercó a hablar conmigo. Me pareció inteligente. En política entenderse es bueno. Aunque yo a veces sea contundente en mis palabras, siempre busco el entendimiento y me entiendo con quien usa esa misma estrategia. El alcalde de Ponferrada lo intenta y quería reconocérselo con esta visita e intentar aportar soluciones a sus peticiones”.

Por su parte el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, mostró su satisfacción por esta visita. “Siempre encontrarás aquí una institución colaboradora, comprensiva y reivindicativa. Esta también es tu casa y esperamos que comprendas nuestras peticiones porque tú también has sido alcalde”, dijo el primer edil. “De existir un camino de entendimiento institucional pero es mi deber reivindicar todo aquello que es bueno para Ponferrada”, continuó.

Morala insistió en reclamar la eliminación del lazo del Manzanal, la A-76 o el Corredor Atlántico como asuntos “prioritarios”. “Tienes nuestra mano tendida para trabajar por estos intereses. Mas allá de la legítimas diferencias políticas existe una necesidad de colaboración entre las administraciones y tu ministerio. Los ciudadanos no tienen por qué entender de peleas políticas ni de la necesidad que en otras partes de esta provincia sienten para alejarse de otras partes de la Comunidad”, finalizó.