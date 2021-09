Salientes. / Paloma Pérez

Los vecinos de Salientes han hecho públicas en las redes sociales sus protestas por la falta de cobertura de telefonía móvil en el pueblo, lo que causa no pocos problemas tanto a la hora de trabajar online como a la de hacer frente a algún tipo de urgencia.

La periodista Paloma Pérez ha visibilizado este problema a través de su cuenta de Facebook, donde recuerda que el hospital más cercano está a 60 kilómetros, en Ponferrada, y “la primera tienda no se encuentra hasta recorrer 17 kilómetros por una carretera de montaña, por la cual debes ir con los dedos cruzados, porque como se te estropee el coche, ¿cómo llamas por teléfono?“. “Antes me gustaba llegar y apagar el móvil para desconectar, ahora me encantaría apagarlo con la tranquilida de saber que, si lo necesito, puedo encenderlo y funcionará”.

Asimismo, señala el potencial turístico de una localidad que se encuentra en un entorno privilegiado, rodeada de montañas y con un gran patrimonio histórico que incluye una antigua mina de oro, molinos, puentes romanos, una lechería y el único cementerio civil de la provincia de León.

Por todo ello, los vecinos de Salientes reclaman al Ayuntamiento de Palacios del Sil y a la Junta de Castilla y León que tomen cartas en el asunto para arreglar este problema.