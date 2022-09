Medio Ambiente no ha respondido en un año a su solicitud para proceder a la limpieza de los caminos de la zona

Salientes. / EBD

La asociación Tierras de Salientes, constituida hace dos años por los propietarios de tierras de esta localidad de Palacios del Sil para la gestión de montes y pastos, ha denunciado el silencio de la Junta de Castilla y León ante sus reiteradas solicitudes para proceder a la limpieza de los caminos prevista en el plan consensuado el año pasado con el Ayuntamiento de Palacios.

Desde la asociación señalan que “las solicitudes de las juntas vecinales ya venían estando sin respuesta desde años anteriores y la nuestra, de noviembre de 2021, sigue sin respuesta alguna casi un año después. Si no contamos con esos permisos, el tiempo empeorará y no podremos hacer los trabajos previstos”.

En ese sentido, recuerdan que “no pedimos recursos, ya que los conseguimos a través de la cesión de pastos, ni actuaciones directas de la Administración para hacerlos, solamente permisos para evitar que esos caminos se sigan deteriorando y perdiendo”.

Ante esta situación, desde Tierras de Salientes advierten de que no llevar a cabo la limpieza de estos caminos, que a su vez hacen de cortafuegos, no sólo va contra los intereses de los ganaderos de la zona, sino que constituye un peligro en caso de incendio forestal: “Si se produce, puede que no haya manera de apagarlo porque sea imposible el acceso”.

Además, denuncian que en los montes del entorno sí se están autorizando estas actuaciones, por lo que consideran “intolerable el nivel de dejadez y abandono” de la Junta e instan a la Consejería de Medio Ambiente a “dar seguridad jurídica y respuesta ágil a las solicitudes de limpiezas y acondicionamiento de los caminos y sendas tradicionales, sin los cuales el acceso al monte será cada vez más precario hasta desaparecer”.