Salvador Fernández: "La gente tiene ganas de Semana Santa"

Desayunos Digitales con Salvador Fernández, mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada. / QUINITO

El mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada, Salvador Fernández, protagoniza una nueva entrega de los Desayunos Digitales de El Bierzo Digital. Inmersos ya en la Semana Santa ponferradina, nos adentramos en los entresijos de esta hermandad, que cuenta con más de 3.000 cofrades, y en las tradiciones de la capital berciana para estas fechas, desde las procesiones hasta la limonada.

Vuelta a la normalidad. En 2020 nos pilló el confinamiento de lleno y no pudimos hacer nada en la calle. Para la historia quedará que el coche de la Policía Municipal hizo de Lambrión Chupacandiles, pero todo lo demás lo hicimos desde casa y a través de las redes sociales. El año pasado aún había muchas restricciones y todos los actos se hicieron en la basílica de La Encina con aforos muy limitados, excepto el Lambrión Chupacandiles, que salió solo, y el Via Crucis, que se hizo a puerta cerrada en el Castillo. La gente tiene ganas de Semana Santa después de estos dos años y prueba de ello es que en los últimos siete u ocho meses se han dado de alta unos doscientos nuevos cofrades.

Semana Santa 2022. En los últimos años siempre introducíamos algún acto nuevo, pero este año hemos decidido consolidar lo que tenemos. Hay dos actos muy importantes que iniciamos en 2019, que es el rescate del púlpito de San Andrés para la procesión del Encuentro y el Desenclavo, que pasó de hacerse en San Andrés a realizarlo durante la procesión del Entierro en la plaza del Ayuntamiento. Salieron bien, pero queremos hacerlo aún mejor y en ello nos esforzaremos este año.

Singularidades de la Semana Santa de Ponferrada. Lo más representativo es el Nazareno Lambrión Chupacandiles, nadie más tiene esta figura. También los clarines y timbales que salen de madrugada el día de Viernes Santo para llamar a la procesión del Encuentro. Y luego, la talla de San Juanín, la más querida por los niños de Ponferrada. Estas son las tres cosas que diferencian nuestra Semana Santa. Ahora estamos potenciando el Via Crucis en el Castillo de cara a obtener en los próximos años la declaración de Interés Turístico Internacional.

Promoción. Cuando pido, pido para la Hermandad, para la Semana Santa y, por ende, para Ponferrada. El mantenimiento de las imágenes es muy costoso, porque son tallas muy antiguas y necesitan de restauradores profesionales. Las administraciones se portan dentro de sus posibilidades, aunque creo que es escaso para lo que la Semana Santa da a la ciudad. Las plazas hoteleras para este año están llenas, lo que quiere decir que tiene tirón. Hemos hecho cálculos y, aproximadamente, la Semana Santa reporta unos cuatro millones de euros a todo el Bierzo.

Procesiones. Como hermano, elegiría nuestra procesión fundacional, que es la del Encuentro, la primera que salió en Ponferrada, pero todas tienen su encanto y su significado, como La Soledad o La Dolorosa, que es la que abre la semana de Pasión. Personalmente, también me quedo con el Via Crucis, a la que entre otro hermano, Carlos Cortina, y yo dimos una vuelta para hacerla con el Cristo de la Fortaleza y en su lugar, que es el entorno del Castillo.

Tradiciones. Me crié en la plaza de La Encina y uno de mis recuerdos de niño cuando eran las procesiones es la churrería que había frente al Museo de la Radio y ver a la gente mayor con un churro y un vaso pequeño que me daba mucha curiosidad, hasta que un día me paré a probarlo y me pasé la procesión con la garganta ardiendo. También la limonada forma parte de la Semana Santa de Ponferrada y hay que potenciarla.