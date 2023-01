Samuel Folgueral garantiza que el Plan de Ajuste se prorrogará hasta 2028

El portavoz de USE Bierzo desmiente que los presupuestos de Ponferrada para 2023 sean los más elevados de la historia y asegura que no se han visto relejadas ninguna de sus propuestas

El portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral, junto a la concejala Cristina López, ofrecen una rueda de prensa sobre asuntos municipales. / ICAL

Este martes se conocían los presupuestos del Ayuntamiento de Ponferrada para 2023. Unos presupuestos que el alcalde de la capital berciana, Olegario Ramón, aseguraba que eran los más elevados de la historia de la ciudad (77.140.695 euros) y que tenían el porcentaje de deuda viva más reducido (22.345.949,69 euros,17,54% menos que en 2022). Pues bien, este miércoles el portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, ha desmentido totalmente dichas afirmaciones, alegando que el PP de Carlos López Riesco tuvo un presupuesto de más de 90 millones y que la previsión de deuda viva que tenía el actual equipo de gobierno era de 10 millones de euros.

Asimismo, el exalcalde sostiene que ninguna de las propuestas de USE Bierzo se ha visto reflejada en los presupuestos, "ni en 2019, ni en 2020, ni en el 21 ni en el 22", y en el presupuesto de este año "parece ser que nos tocan 7 propuestas", que asegura, no son más que "generalidades" como el asfaltado de alguna calle. "El equipo de gobierno no se ha puesto en contacto con nosotros y ni siquiera sabemos qué propuestas son", apunta Folgueral.

El portavoz de USE Bierzo tacha de "teatrillo" la presentación de los nuevos presupuestos de Ponferrada, señalando que Ramón "solo quiere esconder la realidad de que volvemos a la deuda heredera del PP más despilfarrador". "Los presupuestos del triple salto mortal y al vacío", señala.

Folgueral adelanta que desde USE Bierzo no van a apoyar los presupuestos, aunque no ha querido anticipar si su voto en el pleno de este viernes será en contra o una abstención.

Plan de Ajuste

El exalcalde ha querido informar "en primicia" sobre el Plan de Ajuste, afirmando que el Ayuntamiento de Ponferrada va a alargar dicho plan hasta el 30 de junio de 2028, 6 años más de lo que se tenía previsto, puesto que el Ayuntamiento "podía a 31 de diciembre de 2022 cerrarlo".

El portavoz de USE Bierzo acusa a Ramón de ocultar esta prorroga "por querer seguir friendo a impuestos y a tasas a los ciudadanos", ya que "bajo el paraguas del Plan de Ajuste se puede implantar el tope sobre los impuestos", apunta. "No les llega el dinero para nada gracias a las gestiones nefastas", lamenta Folgueral.

ORA en La Rosaleda

A su vez, Samuel Folgueral presagia que la zona de La Rosaleda contará con el servicio de la ORA. "El alcalde ha hecho una cortina de humo para prrorogar el contrato de la ORA, que se alargará a ámbitos que no estaban previstos y está prolongando los contratos que criticaba".