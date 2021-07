Folgueral considera que el alcalde “justifica” el recorde del servicio de Renfe a Vigo

Samuel Folgueral. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal USE Bierzo, Samuel Folgueral, afirma que “en estos duros momentos este gobierno municipal le está saliendo caro en el empleo, como se puede comprobar con las dificultades que están sufriendo los trabajadores de LM, en la prestación de servicios y por supuesto en cuanto a infraestructuras” a la ciudad de Ponferrada.

Folgueral se ha pronunciado este jueves sobre varios temas de actualidad. En cuanto a la supresión de la línea de tren directo entre Ponferrada y Vigo, el líder de USE asegura que “al alcalde de Ponferrada no le duelen prendas en decir que se suprime porque no se cumplen los objetivos económicos. Es alarmante que un responsable público utilice esta justificación en lugar de pedir mejoras y más rapidez en la línea, y no es un argumento que pueda usar el Sr. Ramón, que no tiene a gala mirar por las cuestiones de carácter económico. Le está metiendo la mano en el bolsillo a la ciudadanía de Ponferrada para cobrarle 2,2 millones de euros de más al doblar la tasa de la basura o para poner en marcha un servicio de transporte que le va a costar un millón más al año, o para ampliar en dos millones el coste del servicio de limpieza y recogida de residuos que en campaña también iba a municipalizar. Cuando el dinero es de los vecinos de Ponferrada no le duele, pero cuando se trata de una línea histórica recortada por Renfe no tiene problema en justificar tal recorte de una forma deleznable”.

En cuanto a las infraestructuras logísticas, al portavoz de USE Bierzo le “sorprende que en la reciente reunión del alcalde con el secretario general de Infraestructuras se le haya ofrecido a Ponferrada apoyo técnico, pero no económico. Técnicos de valía ya tenemos en la casa como para resolver cuestiones como los accesos a La Llanada o el trazado de la Ronda Sur, que está dibujada desde 1993 y me consta. En cambio, en lo que respecta a la conexión de la A-6 con el Hospital y el Cylog, que es urgente y ya nosotros trasladamos en 2015 al director general de Infraestructuras del Gobierno de Mariano Rajoy, miente Olegario Ramón porque de ninguna manera tiene que ver la respuesta que le han dado esta semana con la que se nos dio a nosotros. Cuando los gobiernos quieren no hay excusas para hacer derrames desde las autovías (no hay más que comprobarlo en algún municipio colindante con Ponferrada). Curiosamente, el Sr. Ramón obvió que se trataba de una propuesta presentada anteriormente para hacerla pasar por propia, y como no le salió bien es ahí cuando, al estilo del cuento de la zorra y las uvas, dice que estaban verdes”.

En lo que respecta al apartadero para convoyes de hasta 750 metros, Folgueral asegura que “ya estaba comprometido, pero no tiene relevancia si no va acompañado de la decisión elemental acerca de la puesta en marcha del Corredor Atlántico. Y a estas alturas, a pesar de las mociones de USE Bierzo presentadas en 2020 y aprobadas por mayoría para solicitar al Gobierno de España un Plan Director y un órgano gestor, eso no se está moviendo a pesar de que el Corredor Mediterráneo sí dispone de ambas figuras y avanzo que en apenas dos o tres años va a estar en funcionamiento mientras el Atlántico no va a estar planteado. Sin eso, nada nos va a ayudar tener un apartadero para trenes de 750 metros que no van a llegar si no se cambia el trazado por el Manzanal. Y mientras, Olegario Ramón querrá que aquellos que utilizaban la línea de Vigo para ir a la playa se conformen con su playa de vías, porque a Ponferrada le sale a pagar”, concluye el que fuera regidor de la ciudad de Ponferrada.