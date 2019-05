Samuel Folgueral (USE Bierzo): “Es obligatoria la reindustrialización del Bierzo”

"Todas las encuestas nos ponen en una situación de llave política y, lo dije desde el primer momento, no podemos consentir que no haya un gobierno estable, fuerte y duradero"

Samuel Folgueral, candidato de USE Bierzo a la alcaldía de Ponferrada / QUINITO

Samuel Folgueral llegó a la alcaldía de Ponferrada en 2013 tras una moción de censura contra el Partido Popular de Carlos López Riesco que terminó con el propio Folgueral y sus concejales fuera del PSOE. Tras dos años gobernando como independientes junto a IAP, fundó USE Bierzo, formación que en 2015 obtuvo cinco concejales y que aspira, al menos, a repetir resultados el próximo 26 de mayo. Muy crítico con el equipo de gobierno saliente, Samuel Folgueral apuesta por devolver “diálogo, equilibrio y sensatez” al consistorio.

¿Qué balance hace de estos últimos cuatro años?

Creo que la respuesta es evidente. Jamás se ha conseguido un consenso tan claro entre la ciudadanía como el de estos cuatro años: es nulo y es un lastre para el desarrollo del municipio. Han sido cuatro años totalmente perdidos, sin una iniciativa válida, con enredos continuos, buscando culpabilidades hacia el mandato anterior en vez de resolver problemas, pero sin ninguna apuesta. Cuando nosotros llegamos al gobierno pudimos buscar culpabilidades, pero llegamos para gestionar los recursos públicos para mejorar el territorio. Por lo tanto, ha sido un gobierno para olvidar, y lo dice hasta el propio Partido Popular, que ha prescindido de su cabeza de lista para la reelección.

En cuanto al balance de USE Bierzo, lo tenemos que valorar como la única oposición existente. Tenemos que ser conscientes de que hubo dos cuestiones relevantes. Una es que el PSOE se negó a un acuerdo de gobernabilidad, nosotros hicimos una propuesta para un gobierno de progreso y la respuesta fue cortarle la cabeza a su propia candidata para impedirlo. Y no sólo eso, sino que los únicos presupuestos del ayuntamiento en este mandato se los ha facilitado el Partido Socialista.

¿Esa situación de bloqueo se podrá cambiar a partir del día 27?

Mire, en 2015 nosotros dejamos los presupuestos aprobados al equipo de gobierno. En 2016, el PSOE le propició los presupuestos al equipo del PP y Coalición por el Bierzo, en 2017 la señora alcaldesa no presentó presupuestos y en 2018, después de marear la perdiz, en nuestro caso concreto intentando chantajearnos y manipularnos con el acuerdo de compensación por la sentencia de nuestros sueldos de 2013 a 2015, que es algo que defenderemos nosotros donde tengamos que hacerlo, pero aquí estamos a la defensa del interés general. ¿Cómo vamos a aprobar un presupuesto que tiene un chantaje interno para resolver nuestra cuestión particular?

Por lo tanto, no acepto la palabra bloqueo, porque lo que ha habido es una incompetencia total para sacar adelante los únicos presupuestos que planteó, que han sido los de 2018.

Su programa se centra en el empleo. ¿Cómo se puede promover la generación de empleo desde un ayuntamiento?

Para nosotros es absolutamente prioritario, tenemos cerca de 10.000 desempleados y nuestra obligación, aunque la titularidad del empleo la tenga la Junta, las administraciones locales tienen que impulsar y ayudar a que la administración económica genere empleo. Sin el empleo se caen todas las otras posibilidades de desarrollo.

Cuando la economía funcionaba mejor no había ninguna tensión entre los comerciantes de proximidad y el centro comercial. Todos tenían posibilidad de subsistir dignamente. Ahora se ha agudizado la competencia porque no hay recursos económicos. Si no se tiene trabajo, hay que aguantar pagando la morada, la manutención y los servicios básicos y elementales. Pero si tenemos un trabajo estable y de calidad, tendremos recursos para consumir, y como una serie de naipes podemos ir trasladando hacia el resto de los estratos esa capacidad de consumir. Sin empleo no podremos salir de este impás.

Nosotros vamos a llamar a las puertas de las administraciones para decir que tenemos que implementar inversiones para el desarrollo económico de este territorio. Eso pasa por un plan de reindustrialización para el Bierzo, esa es la clave y para ello la Junta nos tiene que integrar en los espacios de generación de oportunidades para generar industria. Se nos han caído los tejidos productivos y hay que retejer ese sector.

Hemos analizado que la industria agroalimentaria está pendiente de retos como la concentración parcelaria y la mejora del regadío del Canal Bajo, que nosotros aprovecharemos para reurbanizar en el municipio de Ponferrada. Por otro lado, el turismo, donde tenemos que pasar del recurso, con dos patrimonios de la humanidad y una reserva de la biosfera, al producto. Hemos alcanzado el compromiso de la DO Bierzo y de Bierzo Enoturismo para trabajar conjuntamente y que cada municipio ponga sus recursos a disposición del desarrollo sin competir entre ellos. De este modo tendremos un plan de desarrollo turístico que nos permita ser más profesionales a todos los niveles.

Aún así, bien desarrollada la industria agroalimentaria y el turismo, no llegaríamos a mantener la población que tenemos actualmente en el Bierzo. Por lo tanto, es obligatoria la reindustralización y hay que exigirlo a la Junta de manera inminente.

¿En su programa hay algún proyecto que podamos denominar ‘estrella’ o no es tiempo de esas grandes inversiones?

En estos momentos la necesidad es resolver lo básico, que tiene que ver con el empleo. A partir de ahí, podemos intentar una evolución del territorio para elevar la calidad de vida. No llevamos un proyecto estrella como tal, pero tampoco vamos a renunciar a elevar la calidad de vida de nuestro territorio. Para ello, nuestro municipio tiene que dejar de ser heredero del urbanismo expansivo del siglo XX, y eso pasa, y ya lo llevábamos en el programa de 2015, por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se aprueba justo cuando estalla la burbuja inmobiliaria. Un plan totalmente fuera de lógica, hasta el punto que triplicaba el suelo urbano de Ponferrada, algo a todas luces descabellado que además ha generado graves problemas de expectativas de desarrollo y muchas injusticias con la clasificación de los suelos.

Esa revisión es obligada para atender a la humanización del centro de la ciudad, pero para que eso pueda hacerse hay que afrontar el reto de eliminar la congestión de vehículos del centro. Eso nos obliga a que cerrar las rondas de circunvalación, porque no puede ser que tengamos un bien de interés cultural como el Castillo, por donde pasa el Camino de Santiago, y tengamos una avenida delante. Esa zona se debería circunvalar por el barrio de las Quintas hacia Flores del Sil para seguir con la peatonalización del casco antiguo. También deben continuarse las rondas que permitan circular desde la avenida de Asturias y Compostilla hacia el puente del Centenario, conectar Flores del Sil y La Placa…

Hay dos temas pendientes en los que se había empezado a trabajar pero que se han quedado de nuevo en el limbo: el transporte urbano y el contrato de basuras y jardines. ¿Qué plan tiene USE Bierzo para estos dos asuntos?

Empezamos esta conversación haciendo un balance de estos cuatro años negros para Ponferrada. Nosotros dejamos una ciudad con sus problemas, pero una ciudad en color después de los campeonatos del mundo de ciclismo con un turismo al alza y cuatro años después tenemos una ciudad en blanco y negro, con problemáticas originadas por la incapacidad para resolver servicios básicos como los que comenta.

Todo el mundo coincide en que Ponferrada está descuidada, sucia y, por lo tanto, abandonada. Lo que hay que hacer desde el primer día es remangarse, sentarse con todos los agentes y poner una solución a estos dos líos en los que se ha introducido esta señora.

Nosotros tenemos que decir que el contrato de parques y jardines, después de contar con la aprobación de todos los técnicos, pasar mesa de contratación y llevarlo al pleno, ahorró más de dos millones de euros al año al refundir todos esos servicios, y con nosotros el contrato funcionó perfectamente. Por lo tanto, el contrato no es malo, lo que ha sido malo es la obligación del equipo de gobierno de la señora Merayo y el señor Muñoz de exigir a la empresa su cumplimiento, porque lo que ha pasado es que no se ha cumplido el contrato. Eso, que se tenía que haber resuelto con diálogo y con exigencia, se ha dejado en manos de los tribunales, pero no se ha querido resolver.

Con el transporte urbano no se ha querido poner coto a la situación. Nuestra idea era hacer un contrato puente de dos o tres años y, a partir de ahí, intentar hacer un consorcio metropolitano de transportes que aglutinara el transporte a la demanda, el transporte escolar, el de línea regular y el transporte urbano de Ponferrada. Incluso hablamos con los cuatro operadores para hacer una propuesta mancomunada y lo dejamos prácticamente listo, pero a este equipo de gobierno le interesaba más la algarada y echar la culpa al gobierno anterior, por supuesto con la connivencia del resto de partidos, y quedaron ahí dormidos.

Ahora tenemos la obligación de sentarnos, dialogar, hablar con los técnicos y, no tenga ninguna duda, lo que sea mejor para el municipio de Ponferrada, el mejor servicio que se pueda prestar y con los mejores recursos económicos, esa será la propuesta de USE Bierzo, sin ‘a prioris’ de ningún tipo. Aquello que sea bueno económica, técnica y funcionalmente para Ponferrada, será la decisión que tome USE Bierzo.

Estamos cerca del 26 de mayo. ¿Cómo interpreta las encuestas que dicen que USE Bierzo perderá presencia en el pleno?

Las hay ya de todo tipo, incluso una que nos da los mismos concejales que en 2015. Las encuestas hay que relativizarlas siempre, cuando te van bien y cuando te van mal. Veremos el día 26. Nosotros somos un partido que conoce bien el territorio, tenemos cercanía con la ciudadanía y vamos avanzando. Hemos ido de menos a más y en esta última semana seguiremos con una campaña siempre de propuestas, de mano tendida y dialogante. Vamos a utilizar la mayor herramienta de transformación social que existe, que es la política, para regenerar este territorio y tener una ciudad maravillosa para vivir.

En todo caso, todas las encuestas nos ponen en una situación de llave política. Nosotros, lo dije desde el primer momento, no podemos consentir que no haya un gobierno estable, fuerte y duradero durante los próximos cuatro años. La situación del último mandato no puede repetirse porque ha sido muy negativa, también porque el equipo de gobierno era muy particular, con dos personalidades a la cabeza muy concretas tanto en el PP como en CB, y eso no ha ayudado al diálogo, al equilibrio y a la sensatez. La racionalidad tiene que hacerse con las riendas de la ciudad para salir de esta situación de colapso.

Donde sí coinciden las encuestas es en que de nuevo habrá una gran fragmentación de grupos en el ayuntamiento de Ponferrada ¿USE Bierzo tiene alguna línea roja a la hora de negociar pactos de gobierno?

Nosotros ya lo hemos dicho desde el primer momento: aquello que sea bueno para la ciudad, nosotros tenemos que implicarnos con ello. Los partidos políticos son herramientas para llegar a la administración, y una vez que has sido elegido tu obligación es mejorar las circunstancias de todo el municipio. Tiene que garantizarse un gobierno fuerte, estable, racional y duradero durante cuatro años para presentarse a las administraciones superiores a reclamar los recursos para mejorar el empleo y las infraestructuras. Y luego eso debe ratificarse en un pleno, por lo tanto tenemos la obligación de garantizar un gobierno estable, racional y duradero.

No me ha respondido a la pregunta. ¿Le diría que no de entrada a algún partido? O, visto de otro modo, ¿cree que hay partidos que tienen un ‘no’ de entrada para USE Bierzo?

En principio, no. Le he explicado al principio que el PSOE dilapidó a su portavoz, que podía llegar a unos acuerdos de consenso con partidos de progreso, y lo hizo para permitir un desastroso gobierno en la ciudad.

Dicho esto, nosotros no creo que seamos susceptibles de ser identificados como herederos de la derecha. Nosotros hicimos una moción de censura en 2013 que ha dejado temblando al Partido Popular en esta ciudad, donde tenía unas mayorías amplias y un partido orgánicamente fuerte que ahora está dilapidado. No somos susceptibles de tener una querencia hacia el PP.

Somos un partido de centro-izquierda, pero también hemos demostrado nuestra transversalidad a la ciudad. Siempre hemos intentado que la administración funcione, porque es nuestra obligación. Nos consideramos gestores públicos que tenemos una idea de la sociedad, una idea de progreso y de centro-izquierda, y queremos, como prioridad estar en esa situación. Luego, las situaciones después del 26 de mayo lo dirán. Nosotros salimos a ganar y a tener una representación amplia para poder hablar después de las elecciones, pero hablaremos con todo el mundo.