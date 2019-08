San Facundo, “el oasis del Bierzo”, y La Gorda de Navidad, juntos por el desarrollo del turismo sostenible

Imagen de archivo de San Facundo. / QUINITO

La Gorda de Navidad” en su 8º edición, es el camión de regalos más grande de Europa, valorado en 300.000 euros libres de impuestos, más lo que puedan acumular los 500 décimos de lotería de la administración la Bruja de Oro para el sorteo del niño 2020 que incluye el primer premio de la Gorda junto con los lingotes de oro para pagar los impuestos entre otros muchos regalos, BMW S3 de segundo y 500 euros al mes durante un año como tercero y cuyos ganadores serán los poseedores de los boletos que coincidan con el primer, segundo y tercer premio del sorteo de la lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre de 2019; y ha llegado a un acuerdo con San Facundo en el Bierzo, para apoyar el turismo sostenible en este pueblo mediante la venta de sus boletos. Todos los que quieran participar en el sorteo, podrán adquirir sus boletos por un precio de 10 euros que pueden cambiar su vida para siempre y están ya a la venta en San Facundo.

Esta iniciativa apoyará el trabajo del alcalde pedáneo de San Facundo, Ricardo Vila, y sus vecinos. El director comercial de La Gorda de Navidad, Carlos Bóveda, comenta “conocí el proyecto de San Facundo mediante mi mujer, ella es berciana, de un pueblo muy cerca de San Facundo. Me contó cómo un pequeño pueblo de 18 habitantes podía tener tantas infraestructuras, ¡no tenía cables aéreos! Y que realmente era un oasis en el Bierzo. Sin duda merecía el título de uno de los pueblos más bellos de Castilla y León. No dudé, me puse en contacto con Ricardo Vila y le dije que queríamos colaborar en su proyecto de turismo sostenible tan admirable”.

Ricardo Vila, por su parte, manifiesta que “la llamada de Carlos me alegró mucho, cuando hablan bien de un proyecto donde invertimos tanto esfuerzo e ilusión y recibes una llamada de una empresa que no está aquí al lado, sino en Navarra, con una proyección nacional y que como nosotros transmite tanta ilusión, alegría y buen hacer, no podía de dejar pasar la oportunidad de seguir trabajando para que San Facundo siga siendo un pueblo cada día más querido, conocido y tan valorado por los casi 16.000 visitantes en el año 2019”.