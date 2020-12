Sánchez aboga por “endurecer” las restricciones en Navidad para evitar la tercera ola

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Pool Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este miércoles la puerta a “endurecer” las medidas restrictivas en Navidad ante los “preocupantes” datos de los últimos días para evitar que llegue una tercera ola de la pandemia de la COVID-19.

En su intervención ante el Congreso, Sánchez se mostró “convencido de que saldremos adelante” y hoy está “más convencido que nunca”, pero alertó de que “solo depende de nosotros no abrir la puerta a la tercera ola”.

“Si hay que endurecer” las medidas, dijo, “que no quepa duda” de que el Ejecutivo recomendará a las comunidades autónomas que lo hagan, porque “no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia”. “Hemos luchado mucho todo el año, unidos, y estamos ante el último esfuerzo” porque estamos “a las puertas de las vacunas”. Así las cosas, pidió que “no tiremos todo por la borda” porque “solo de nosotros depende no abrir la puerta a una tercera ola”.