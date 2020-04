Sánchez afirma que relajarán las restricciones cuando el sistema de salud recupere “tono”

El presidende del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que las cifras sobre la pandamia del Covid-19 van arrojando datos esperanzadores pero sostuvo que hasta que el sistema de salud no recupere tono, no se flexibilizará alguna de las medidas.

“Si ganamos terreno al virus y nuestro sistema de salud recupera tono, avanzaremos en la desescalada. Si no es así, quiero ser muy claro: mantendremos o reforzaremos las restricciones. Lo primero, siempre, será la salud y la vida de nuestros conciudadanos”.

Así lo trasladó el presidente en la rueda de prensa que ofreció desde el Palacio de la Moncloa y en la que aseguró que “desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial nunca la Humanidad se había enfrentado a un enemigo tan letal para la salud y tan pernicioso para nuestra vida económica y social”.

Además, ahondó en que “la desescalada, que comenzará como pronto dentro de dos semanas, será progresiva y cautelosa”.

Sánchez hizo balance de casi el mes que lleva España confinada desde que el 14 abril se decretara el estado de alarma. Así señaló que se ha “empezado a reducir el volumen de los contagios y también de las muertes aunque sigan extraordinariamente altas, a aplanar la curva, a quitar presión al sistema sanitario”.

Dejó claro que las cifras conocidas no recogen por tanto aún los efectos de la hibernación de todas las actividades económicas no esenciales que entró en vigor el día 30 de marzo y que deberían comenzar a notarse a mediados de la semana próxima.

No obstante, aclaró, “no es todavía la victoria, ni mucho menos. Todavía estamos lejos de esa victoria” pero “sí los primeros pasos decisivos en el camino a la victoria”. Son resultados alentadores porque nos dan ánimo, no para relajarnos, no para deponer las armas, sino para seguir combatiendo.

De hecho, recalcó que “no estamos siquiera entrando” en la segunda fase, en la desescalada. “Prosigue el estado de alarma, continúa el confinamiento general”, porque, como resaltó, “únicamente ha finalizado la medida extrema de hibernación al nivel del fin de semana de todas las actividades económicas no esenciales que ha estado en vigor durante las últimas dos semanas”.