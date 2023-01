Sánchez anuncia una subida del SMI hasta los 1.080 euros al mes

Pedro Sánchez / Pool Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hoy que su Ejecutivo va a elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un ocho por ciento, hasta situarse en los 1.080 euros por 14 pagas con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, con lo que alcanza el "compromiso" de situarlo en el 60 por ciento del salario medio en España. “Nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y el reparto más justo de los beneficios empresariales va a continuar", expresó el presidente antes de anunciar el incremento del SMI y tras afear a las empresas que obtienen beneficios millonarios, aumentan los bonus del Consejo de Administración pero no incrementan “ni un céntimo a sus empleados”.

Sánchez confirmó esta subida en el Pleno del Senado, tras la reunión al más alto nivel entre los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Este encuentro tuvo lugar después de que acabara sin acuerdo un encuentro previo entre el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con el vicesecretario general de Políticas Sindical de UGT, Fernando Luján, y la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. A los encuentros de este martes no asistió CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, aseguró que el Ministerio de Trabajo solo buscaba “la foto” y criticó que el Gobierno todavía no hubiera realizado una propuesta concreta para incrementar el SMI.

CEOE tampoco asistió a la reunión que tuvo lugar en diciembre, aunque entonces remitió su propuesta por escrito. El planteamiento de la parte empresarial sugería un incremento del SMI del cuatro por ciento, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.

Al respecto, el presidente de los empresarios criticó que no se haya dicho nada sobre los contratos públicos y sobre la situación “precaria” en la que se encuentra el campo. Censuró también que no se eleve la cuantía de los contratos públicos. “Te invito a cenar pero pagas tú la cena”, ironizó, para añadir que “si no se va a hablar de eso, pues que nos digan la cifra y ya está”. Esta actitud fue criticada por el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, quien calificó de “irresponsabilidad” la decisión de la patronal y le pidió “reflexión” y que vuelva a las mesas de diálogo social.