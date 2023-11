Sánchez augura un país “más unido que nunca” tras la ley de amnistía

Pedro Sánchez, durante el acto celebrado este domingo en Madrid. / J. Lázaro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, auguró este domingo que, con la ley de amnistía que ha impulsado el PSOE tras su acuerdo de investidura con los partidos independentistas, España es un “país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca”.

Lo dijo durante el acto del PSOE de este domingo en agradecimiento a la militancia por dar su apoyo en los “momentos difíciles” y que ha congregado a más de 10.500 personas, según el partido.

Sánchez intervino después de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero alabara la “valentía política” del líder socialista por impulsar la ley de amnistía que, dijo, hará una España “un país más decente, más libre e igualitario”.

El presidente se dirigió a “todos” lo que se movilizan contra la amnistía y claman por defender a España de un “riesgo que no es tal” y reconoció que le gusta ver banderas de España en el acto “porque nosotros también somos España”.

“Podrán asediar y atacar las Casas del Pueblo, pero nunca podrán derribar los principios y valores del PSOE porque tenemos raíces muy profundas”, presumió.

Sánchez puso en valor la militancia socialista frente “al ruido” de estos días y abogó por responder “con trabajo” a los ataques y “con humor” a los “insultos”. Porque “Vox insulta, pero el PP, lejos de condenar ese insulto, le doblan la apuesta”, criticó el jefe del Ejecutivo.

Por todo ello, pidió a las bases socialista que la “estrategia” de esta legislatura será el modo keep calm and carry on, es decir, “mucha calma y a seguir adelante”, explicó Sánchez.

El presidente recordó algunas de sus propuestas para esta legislatura, como la ley de paridad, después de reivindicar que habrá cuatro años más de Gobierno “progresista, de avances sociales, de convivencia y de estabilidad institucional” en España.

Así, destacó que España es “abierta, tolerante, amante de la paz y de la justicia social, feminista y ecologista”, por lo que “no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Bolsonaro, ni el holandés Wilders, ni Feijóo ni Abascal”, sino un Ejecutivo de coalición progresista presidido por él.

“Siempre les gana”

Una de las intervenciones más aplaudidas, tras la del propio Sánchez, fue la de José Luis Rodríguez Zapatero, que aludió a la mención que hizo sobre la risa de Pedro Sánchez el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para apuntar que “la única patología que tiene el presidente del Gobierno para ellos es que siempre les gana, ese es el problema”.

Zapatero reconoció la “fortaleza, decencia y dignidad” de Sánchez al frente del PSOE y alabó la ley de amnistía convencido de que con ella se “va a unir más España y España con Cataluña y Cataluña entre sí”.

Aunque sostuvo que el PP recurrirá al Tribunal Constitucional la amnistía, recordó que también lo hicieron con leyes pasadas aprobadas bajo su mandato, como la ley del matrimonio homosexual, y ahora “España es un país más decente, más libre e igualitario”.

“España vive el mejor momento económico y social y en defensa de igualdad de derechos de hombres y mujeres de su historia”, ensalzó Rodríguez Zapatero después de alabar la “valentía” política de Sánchez y de remarcar que los socialistas son “escrupulosos” con la separación de poderes”.

El expresidente del Ejecutivo retó también a que se encuentre una “sola situación” de dirigente socialista que haya interferido en una decisión judicial como considera que sí hay casos del PP, en alusión expresa al mensaje del exsenador Ignacio Cosidó de que controlarían “la sala segunda (del Supremo) desde detrás”.